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零售餐飲業績 寫最旺3月

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

中東戰事推升國際油價，是否影響內需消費？經濟部統計處昨（23）日發布3月零售業營業額4,056億元，創歷年同月新高，年增3.2%；3月餐飲業營業額876億元，亦創歷年同月新高，年增2.3%。

經濟部分析，國內物價平穩，股市帶來財富效應，對內需形成支撐，4月零售業及餐飲業營業額估將續呈2%至5.9%之間正成長。

經濟部統計，3月零售業營業額年增3.2%，其中電子購物及郵購業因線上銷售品項愈趨多元拉抬業績成長，年增9.5%；資通訊及家電設備零售業因國際品牌手機新品上市銷售暢旺，年增12.4%；汽機車零售業則因車市買氣偏趨保守，惟電動車交車數增加，抵銷部分減幅，年減4.4%。今年第1季零售業營業額1兆2,193億元，創歷年同季新高，年增2.1%。

原本預期3月內需可能受中東戰事衝擊，但實際表現優於預期。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，3月電子購物、及國際手機新品上市刺激資通訊設備買氣。

陳玉芳分析，去年第2季、第3季零售業營業額呈負成長，主要受汽車買氣影響，到去年第4季略有改善，零售業營業額才轉為正成長。今年第1季延續去年第4季動能，今年第1季零售業營業額年增2.1%，若扣掉汽機車零售業，年增5%。

她表示，第2季因去年基期低，加上貨物稅減徵政策，民眾對汽車買氣漸次釋放，汽機車零售業有機會擺脫去年陰霾。

陳玉芳並指出，從勞動市場來看，今年前二月實質薪資呈正成長，上市櫃公司獲利良好，股市帶來財富效應，加上國內油價穩定政策，使得消費者物價指數（CPI）增幅仍有望控制在2%以下，這對實質購買力有很大挹注。

物價 中東 經濟部

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