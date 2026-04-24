工業製造業生產 連25紅

經濟部昨（23）日發布3月工業生產指數136.90，其中製造業生產指數139.92，雙創歷年單月新高，分別年增28.68%、30.75%，呈連25紅，主要受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求擴增，挹注資訊電子產業生產動能穩步成長。

今年第1季製造業生產指數125.43，創歷年單季新高，年增26.52%，呈連續第九季正成長。

另外觀察勞動市場，主計總處昨日公布3月失業率3.34％，月增0.02個百分點，主要受春節後轉職潮影響，整體仍呈穩定，尚未看出中東戰事衝擊。

AI需求大幅貢獻製造業生產。經濟部統計處副處長陳玉芳分析，今年在高基期下，第2季、第3季製造業生產有望維持正成長，惟增幅會受到抑制。預估4月製造業生產年增17.7%至21.3%，將連26紅。

陳玉芳分析，今年3月製造業生產表現超乎預期，受惠AI浪潮帶動新興科技應用持續暢旺，加以半導體業者先進製程投資動能延續，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業，生產動能優於預期，3月分別增產27.87%及146.32%。她強調，中東戰事對AI生產動能亦無影響。

傳產方面，陳玉芳指出，受半導體先進製程業者持續擴充產能帶動，及上年同月部分廠商配合市況調節減產之低基期效應，致機械設備業3月年增7.48%、基本金屬業年增5.54%。至於汽車及其零件業生產，受貨物稅優惠與客運車輛電動化政策激勵增產，惟部分車用零件因客戶下單保守抵銷增幅，僅年增0.1%；化學材料及肥料業受市場需求疲弱及國際競爭壓力影響，年減3.88%。

陳玉芳分析，受中東戰事影響，能源供應物流受衝擊，出現石化原料不穩定，業者反映尚有庫存支應，加上政府多元調度採購，以降低風險，3月原料供應雖有波動，但影響不算大。