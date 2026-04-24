國際航班燃油費 政府暫不補貼

國際航空燃油價格持續上漲，恐牽動票價，政府是否考慮祭出補貼？交通部長陳世凱昨（23）日表示，交通運輸以補貼國內為主，國際航班由市場機制決定，我國目前未規劃補貼措施。

陳世凱表示，各國對國際航線的補貼，多著重於吸引航空公司開航或促進觀光發展，並非針對燃油成本本身，就油價而言，通常仍由市場機制決定，目前國際間亦少見針對國際航線燃油價格提供補貼的做法，因此我國暫無規劃相關措施。

至於在貨運部分，陳世凱則表示，目前尚未針對國際貨運提出補貼或平穩機制，現階段政策重點仍放在國內公共運輸價格穩定，降低油價對民生衝擊。