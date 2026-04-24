政院穩物價 再祭三措施因應中東局勢變化

因應中東局勢變化，政府審慎因應，行政院長卓榮泰昨（23）日拍板三項新措施，包括5月民生用天然氣及桶裝瓦斯凍漲、計程車油價每輛補貼最高6,000元、遠洋漁業補助。

經濟部、交通部、農業部昨日於行政院會報告中東情勢因應措施。卓榮泰表示，持續密切關注中東局勢發展，嚴謹落實各項平穩機制，即時強化因應作為，穩定民生、穩定物價，把國際局勢對國人的影響降到最低，會中並拍板三項新措施。

政院新增三措施穩物價

首先，除先前已宣布的電價凍漲外，5月份民生用天然氣及桶裝瓦斯亦將凍漲；至於電業及工業部分天然氣將另行研議。

卓榮泰指出，國內石油仍維持安全存量，天然氣至6月調度無虞，政府持續推動專案平穩機制，維持油價為亞鄰最低價；截至上周，中油公司預估已吸收114.7億元。

其次，交通運輸部分，卓榮泰說，計程車是大眾運輸系統的重要一環，政府將自5月20日起，推動計程車油價補貼專案，全國約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內）受惠。

依據規劃，將以中油為合作對象，符合資格的計程車駕駛可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片，享有加油每公升折抵5元，最高6,000元優惠，可使用至年底。合計經費匡列5.4億元，未來視局勢發展及需求再研議擴大補貼。

另外公路客運、國內航空也凍漲三個月，價差將由政府補貼，不會轉嫁消費者；國內海運客運船舶運送業部分則將視長短程，提供業者補貼三個月的各項方案

第三，政府將啟動遠洋漁業「每船120萬到350萬的作業補助」或「每船80萬至200萬靠港整補」，兩項方案提供業者擇一申請。