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勞保年金給付調漲6.46% 平均每月多領1,224元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
為保障勞工退休生活，勞保年金設有隨物價調整機制。 聯合報系資料照
為保障勞工退休生活，勞保年金設有隨物價調整機制。 聯合報系資料照

為保障勞工退休生活，勞保年金設有隨物價調整機制。勞動部近日將宣布，經計算消費者物價指數（CPI）漲幅，共計六個年度累計成長率跨越5%門檻，調幅6.46%，總計近77萬人受惠，平均每人每月自5月起將多領1,224元。

據《勞工保險條例》第65之4條規定，以領取年金年度為基期，當主計總處發布的CPI累計成長率達5%時，就會依該成長率，調整勞保老年年金給付金額。一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到再次超過5%，才會再啟動調升機制。

勞保年金給付調漲
勞保年金給付調漲

主計總處日前發布2025年平均CPI漲1.66％，CPI指數為109.6。據統計，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年共六年度，至2025年CPI累計漲幅為6.46%。

勞動部官員指出，其中2011年、2012年、2016年、2017年、2018年，上次調整皆為2023年5月，這次是重新起算CPI累計成長率後，再次調升月領老年年金金額。換算下來，平均每人多領1,224元。

根據勞保局統計，此次六個年度的年金給付者，實際約有76.9萬人受惠。

勞動部官員說明，此次調整金額將從5月起調整、6月入帳，勞工屆時會看到兩筆金額，一筆為原本領的給付金額，另一筆為顯示物價調整而新增的金額，後續則會合併成一筆金額。

若某勞工於2016年申請勞保老年年金，每月領2萬元；隨著物價累計，已曾在2023年5月調升7.4%，亦即改領21,480元；到了2025年底累計CPI調幅為6.46%，預計自2026年5月起改領22,868元。

後續尚有九個年度未達調整勞保年金的標準，因其基期年度平均CPI為105.51，尚未達漲幅5%，包括2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020、2021、2023年。倘若今年CPI繼續上漲，上述九個年度也有機會達標、在明年調漲年金給付，不過仍待實際統計。

另外，依勞保局統計，加上預估明年將調漲的六個年度，目前有四個年度調漲勞保年金的次數最多，皆為累計調漲三次，分別是2009、2010、2011、2012年。

退休生活 指數 勞動部

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