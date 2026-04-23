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NASA太空人林琪兒來台 參訪太空中心與產業交流

中央社／ 台北23日電

在台灣出生的美國國家航空暨太空總署（NASA太空人林琪兒來台，國家太空中心（TASA）今天表示，林琪兒昨天參訪TASA，並與國內16家太空相關產業交流。TASA主任吳宗信表示，美國國會正在推動「台美太空援助法案」，期待未來能與NASA有更多合作互訪機會。

TASA發布新聞稿指出，林琪兒（Dr. KjellLindgren）與NASA亞洲分部代表李威（RebeccaLevy）在美國在台協會（AIT）安排下訪台，昨天赴TASA參訪衛星整合測試廠房與衛星操控中心。

TASA表示，團隊向林琪兒簡報中心任務，包含福衛八號光學遙測衛星計畫、福衛九號合成孔徑雷達計畫、低軌通訊衛星計畫（B5G）、小型入軌火箭計畫、立方衛星計畫，以及台灣盃火箭競賽等。

吳宗信說明，因應國際低軌通訊衛星市場蓬勃發展，TASA的B5G計畫目的除了因應通訊韌性需求，更期待透過衛星研製計畫，培植國內廠商具備衛星系統或次系統的原廠委託設計（ODM）能力。

吳宗信表示，NASA已宣布建置月球永久基地與火星計畫，他3月參加在華府的點火（Ignition）活動時，就表達「台灣希望成為探月計畫的一部分（Taiwan wants to be a part of the moon adventure.）」的期待。

吳宗信說，在其他星球建置基地必定需要大量自動化設備，台灣具備半導體晶片IC製造、精密機械製造等優勢，並擁有強大的虛擬垂直整合能力，相信能成為阿提米絲計畫可靠的夥伴。他也指出，美國國會正在推動「台美太空援助法案（TASA Act）」，期待未來能與NASA有更多合作互訪機會。

TASA表示，台灣太空產業發展協會（TSIDA）也安排茶會，邀請16家台灣太空產業相關業者與林琪兒、李威交流，讓與會者能進一步了解台灣技術能力，期待借助國際夥伴支援，讓人類再次登上月球。

美國在台協會 太空人 NASA

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