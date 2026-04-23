中東戰事為何未衝擊民間消費？ 經濟部揭「這三原因」支撐內需市場

中東戰事推升國際油價，是否影響內需消費？經濟部統計處23日發布3月零售業營業額為4,056億元，創歷年同月新高，年增3.2%，表現優於預期。3月餐飲業營業額876億元，亦創歷年同月新高，年增2.3%。經濟部分析，國內物價平穩，股市帶來財富效應，對內需形成支撐，4月零售業及餐飲業營業額續呈2%至5.9%之間正成長。

經濟部統計指出，3月零售業營業額年增3.2%，其中電子購物及郵購業因線上銷售品項愈趨多元拉抬業績成長，年增9.5%；資通訊及家電設備零售業因國際品牌手機新品上市銷售暢旺，年增12.4%；汽機車零售業則因車市買氣偏趨保守，惟電動車交車數增加，抵銷部分減幅，年減4.4%。今年第1季零售業營業額1兆2,193億元，創歷年同季新高，年增2.1%。

原本預期3月內需有可能受到中東戰事衝擊，但實際上表現優於預期。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，3月電子購物、以及國際手機新品上市刺激資通訊設備買氣。

陳玉芳分析，去年第2季、第3季零售業營業額呈負成長，主要受到汽車買氣影響，到去年第4季略有改善，零售業營業額才轉為正成長。今年第1季延續去年第4季動能，今年第1季零售業營業額年增2.1%，若扣掉汽機車零售業，年增5%。

她表示，接下來進入第2季，因為去年基期低，加上貨物稅減徵政策，民眾對汽車買氣漸次釋放出來，汽機車零售業有機會擺脫去年負成長陰霾。

陳玉芳並指出，從勞動市場來看，今年前2月實質薪資呈正成長，上市櫃公司獲利良好，股市帶來財富效應，加上國內油價穩定政策，使得消費者物價指數（CPI）增幅仍有望控制在2%以下，這對實質購買力有很大挹注。

至於3月批發業營業額為1兆6,102億元，年增35.7%，主因新興科技應用需求挹注相關供應鏈出貨動能，致機械器具批發業年增72.4%。汽機車批發業、建材批發業則因市場需求偏弱，分別年減15.8%及10.2%。綜計第1季營業額為4兆1,806億元，年增25.6%。經濟部預估4月批發業營業額仍呈現22.5%至25.5%成長率。