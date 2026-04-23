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倡議「多元綠能」政策 兆豐舉辦水力發電投融資研討會

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金控舉辦「水力發電投融資實務研討會」，由兆豐金董事長董瑞斌(左四)及總經理張傳章(左二)共同主持，邀請金管會副主委陳彥良(中)致詞及「永續金融先行者聯盟」本屆輪值主席第一金總經理方螢基蒞臨指導。兆豐金／提供
兆豐金控舉辦「水力發電投融資實務研討會」，由兆豐金董事長董瑞斌(左四)及總經理張傳章(左二)共同主持，邀請金管會副主委陳彥良(中)致詞及「永續金融先行者聯盟」本屆輪值主席第一金總經理方螢基蒞臨指導。兆豐金／提供

為協助落實「多元綠能」政策，兆豐金控23日舉辦「水力發電投融資實務研討會」，由兆豐金控董事長董瑞斌主持，邀請金管會副主委陳彥良蒞臨致詞，經濟部能源署代表及產業界專家就台灣小水力政策與推動措施、小水力發電概況、小水力發電廠設置評估與營運實務等議題，進行三場專題演講，共有逾百位金融業從業人員及產業相關代表透過實體及線上參加。

董瑞斌表示，為協助金融業者了解政府推動的淨零政策，引導金融業資金流向支持型經濟活動及關鍵戰略產業等，兆豐去年舉辦兩場投融資研討會，探討ESCO深度節能及地熱發電議題，今年度更加碼規劃了四場研討會，首場主題延續「多元綠能」政策倡議，深入探討「小型水力發電」議題；小水力發電較大型水力發電，具有裝置容量規模較小、全天候穩定發電、對環境生態衝擊較低及有助於區域能源自主等優勢，對強化電網的韌性多有助益。

其中，經濟部能源署小水力發電單一服務窗口周承志主任在進行《我國小水力政策與推動措施》演講時提到，小型水力發電廠可一水多用、善用農田水圳，並具有穩定供電的特性，政府透過高躉購費率、單一服務窗口、放寬設置地點以及引入第三方驗證等措施，積極鼓勵民間參與。

台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中則以《台灣小水力發電概要》為題，深入討論小水力發電基本特性、台灣小水力發電市場現況及小水力電廠開發模式等三大面向，並分享小型水力發電案場開發流程、建置與營運收支結構等議題，以及借鏡日本小型水力發電廠對環境風險管控的經驗。

此外，同德綠能總經理賴融毅則以產業實務經驗，對《小水力發電廠設置評估與營運實務》系統性分享，以聚焦小水力發電的規劃、評估、設計與實務管理的方式，期以協助金融業進行投融資評估。

在政府持續推動能源轉型與淨零排放政策下，小水力發電已正式納入國家能源轉型布局，作為強化分散式綠能與提升電力系統韌性的重要一環，兆豐金控身為「永續金融先行者聯盟」成員，擔任跨部門諮詢工作群召集人，持續扮演政府、產業與同業間的溝通橋梁，響應政府「能源轉型2.0」政策，推動落實「多元綠能」，引領金融業對「2050淨零排放」目標做出實質貢獻。

金管會 董瑞斌 兆豐金控

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