3月工業生產指數連25紅創新高 中東戰事影響有限

經濟部今天公布3月工業及製造業生產指數，雙雙創歷年單月新高，並連續25個月正成長。經濟部統計處指出，AI與高效能運算需求持續擴張，成為主要成長動能，儘管中東戰事影響部分傳統產業原料供應，但在庫存支應及政府協助下，對於3月整體生產影響有限。

經濟部今天公布3月工業生產指數為136.90，年增28.68%，其中製造業生產指數139.92，年增30.73%，指數皆為歷年同期新高，也是單月新高。

累計今年第1季工業生產指數為123.05，為單季次高，年增24.63%；製造業生產指數為125.43，創下單季新高，成長26.52%。經濟部預估4月製造業生產指數估介於130.70至134.70，年增17.7%至21.3%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，受惠AI及高效能運算需求強勁，帶動相關產業生產動能續強，不過因為去年高基期的影響，可能會影響今年的年增率幅度，讓成長幅度收斂。

觀察主要業別表現，電子零組件業及其中的積體電路業同創歷史新高，分別為147.02及170.79，年增27.87%及33.68%，維持連續27個月正成長。

陳玉芳分析，全球AI需求持續升溫，即使中東地緣政治情勢緊張，仍未影響相關產業發展，各國積極投入AI布局，持續挹注半導體及伺服器等科技產業生產動能。

傳統產業方面，陳玉芳指出，在半導體擴產效應、低基期因素，以及客戶回補庫存需求帶動下，機械、基本金屬及汽車與其零件業皆由負轉正，分別年增7.8%、5.54%、0.10%，同時，貨物稅減徵與客運電動化政策也提供支撐。

不過，化學材料及肥料業因市場需求疲弱、國際競爭壓力仍在，加上部分產線檢修與減產，表現持續低迷，呈現年減3.88%，為連續2個月負成長。

針對中東戰事影響，陳玉芳指出，雖對石化產品物流與原料供應造成波動，但在業者既有庫存支應，以及政府協助多元採購下，目前對傳產影響有限，3月生產未見明顯衝擊，後續仍須觀察4月表現。