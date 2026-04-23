內需回溫推升零售餐飲雙創新高 AI力撐製造業創高不受中東戰事干擾

經濟部今天公布批發零售及餐飲業營業額統計，3月零售業及餐飲業營業額均創歷年同月新高，表現優於預期，顯示消費動能持續回溫。第1季製造業生產指數創歷年單月新高，AI需求帶動力道強勁，高科技產業不受中東戰事影響，但傳產仍承壓，尤其化學材料與肥料業仍受制於國際競爭力，生產力表現保守。

經濟部統計3月批發業營業額1兆6102億元，歷年單月新高，年增35.7％；第1季營業額4兆1806億元，也是單季新高，年增25.6％。3月零售業營業額4056億元，歷年同月新高，年增3.2％；第1季營業額1兆2193億元，歷年同季新高，年增2.1％。3月餐飲業營業額876億元，歷年同月新高，年增2.3％；第1季營業額2847億元，歷年單季新高，年增3.8％。

經濟部統計處副處長陳玉芳分析內需表現，3月零售業營業額優於預期，顯示消費動能持續回溫，電子購物及郵購業受惠於線上消費趨勢延續，加上資訊通訊與家電設備因國際品牌新品上市帶動買氣，成為主要成長來源。

第1季零售業營業額年增2.1%，若排除汽車銷售影響，年增幅更達5%，顯示內需消費基礎穩健，陳玉芳表示，實質薪資回升、股市帶動財富效果，以及企業獲利改善提升民眾可支配所得，均有助支撐消費力道延續。

經濟部同時公布工業生產指數，其中製造業3月生產指數139.92，為歷年單月新高，年增30.73％；第1季指數為125.43，也是歷年單季新高，年增26.52％。

陳玉芳表示，3月製造業生產表現優於預期，主因在電子相關產業持續受惠AI應用需求擴張，帶動整體生產動能穩健成長。電子零組件業、電腦電子產品與光學製品業為3月製造業成長的兩大火車頭。

陳玉芳指出，在全球AI應用持續擴展、各國加速相關硬體投資的背景下，半導體與伺服器等關鍵產品需求不墜，支撐國內相關供應鏈生產動能，即使地緣政治風險升高，目前也還沒對AI相關需求與出貨節奏產生明顯衝擊。