經部：3月零售餐飲營業額創同期新高 內需動能延續

經濟部今天公布3月零售、餐飲業營業額，皆創下歷年同月新高，經濟部統計處副處長陳玉芳表示，在實質薪資回升、股市財富效果及企業獲利支撐下，內需消費動能延續去年第4季轉正趨勢，帶動今年第1季整體表現穩健成長，有助於全年零售業表現轉正。

經濟部統計處今天公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計，3月零售業營業額為新台幣4056億元，年增3.2%；累計第1季營業額達1兆2193億元，年增2.1%，雙創歷年同期新高。陳玉芳表示，若排除汽機車因素，第1季零售業年增率可達5.0%，顯示一般消費動能仍具韌性。

對於3月零售業優於預期的原因，陳玉芳分析，主要受惠於電子購物持續成長，以及資通訊與家電設備需求增溫，特別是國際品牌手機新品上市，帶動換機潮，成為推升零售業的主要動能。

展望內需市場，陳玉芳指出，去年零售業在第2、3季呈現負成長，第4季轉為正成長，主因汽車市場觀望氣氛濃厚；今年第1季雖觀望情況仍在，但隨著4月起比較基期降低，加上政府延續貨物稅減徵與汰舊換新補助政策，預期汽機車需求將逐步釋放，有助全年零售業表現轉正。

陳玉芳也指出，今年前2月實質薪資轉為正成長，加上股市上漲帶動財富效果，以及企業去年獲利表現良好，均有助提升民眾可支配所得，支撐消費力道。

不過，陳玉芳也表示，今年仍存在不確定因素，包括中東地緣政治情勢可能推升國際油價，進而影響物價走勢。她表示，政府已採取穩定物價措施，3月消費者物價指數（CPI）為2.1%，預估4月雖略高，但仍有機會控制在2%以內，若物價維持穩定，將有助維繫民眾實質購買力，至於是否影響消費信心，仍待觀察。

餐飲業方面，3月營業額876億元，年增2.3%，為歷年同月新高；累計第1季營業額為2847億元，年增3.8%，寫下歷年單季新高紀錄。

針對物價對消費的影響，陳玉芳指出，3月零售業營業額年增3.2%，高於商品類物價指數0.16%；餐飲業營業額年增2.3%，低於外食費物價指數2.92%，主要反映業者促銷檔期差異與時點落差所致。

另外，今年第1季零售業年增2.1%，高於商品物價0.19%；餐飲業年增3.8%，高於外食費 2.94%，陳玉芳表示，由此可見消費量實質增加，內需動能逐步回溫。

批發業方面，3月營業額為1兆6102億元，年增35.7%，雙雙創下歷年單月新高；累計批發業第1季營業額為4兆1806億元，年增25.6%，同樣締造歷年單季新高紀錄。

展望4月，統計處預估，批發營業額預估介於1兆5104億到1兆5474億元，年增22.5%到25.5%；零售營業額預估介於3962億元至4077億元，年增2.9%至5.9%；餐飲業營業額預估介於832到857億，年增2.0%到5.0%。