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年後轉職潮3月失業率升至3.34% 仍創26年同月新低

中央社／ 台北23日電
主計總處今天公布3月失業率升至3.34%，月增0.02個百分點，連續2個月走揚。示意圖／AI生成
主計總處今天公布3月失業率升至3.34%，月增0.02個百分點，連續2個月走揚。示意圖／AI生成

受到春節後轉職潮影響，主計總處今天公布3月失業率升至3.34%，月增0.02個百分點，連續2個月走揚。主計總處官員表示，整體勞動市場仍呈現穩定，目前尚未看出中東戰事的衝擊，但中東局勢與美國關稅政策仍具不確定性，持續密切關注。

主計總處統計，3月失業率為3.34%，月增0.02個百分點，但仍創民國90年以來、26年同月最低水準；經季節調整後的失業率為3.35%，月增0.02個百分點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，3月主要是反映農曆年後轉職潮，3月失業人數為40萬2000人，月增2000人，其中以對原有工作不滿意而失業者增加5000人，為主要推力。至於3月工時不足就業人數為12萬2000人，月增3000人，譚文玲指出，仍屬正常波動範圍。

譚文玲表示，去年下半年受美國關稅、傳產面臨全球產能過剩等影響，工時不足就業者人數上升，隨著關稅出爐，數字稍微往下降。不過，美國總統川普的對等關稅政策2月遭美國最高法院撤銷，後續關稅走向仍具不確定性。

外界關注國際情勢影響，譚文玲說，目前尚未看出中東戰事的衝擊，「我覺得看不出有直接的關聯」，且政府物價穩定政策效果不錯。她也指出，3月出口表現亮眼，景氣還不錯，整體勞動市場仍穩定。

展望後續，譚文玲表示，隨著年後轉職者陸續就業，4月失業率可望回落；6月至8月畢業季，新鮮人投入職場，失業率通常再度上升，屬於季節性因素。同時，針對中東局勢與美國關稅政策變化，主計總處將持續密切關注對勞動市場的影響。

物價 美國 關稅

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