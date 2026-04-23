離岸風電3-4期最快明年選商 龔明鑫：2035年總裝置容量上看19WG

台灣離岸風電區塊開發商因開發成本飆升，陸續有外商出走，經濟部長龔明鑫表示，相關風場區位仍在，後續將移至3-4期辦理，確保整體開發進度不受影響，3-4期最快明年可推動選商，預計2032年併網，初估2035年離岸風電裝置容量可達19GW。

法商EDF蔚藍海彰化離岸風電計畫今年2月向經濟部提出公文終止行政契約，此案為區塊開發3-1期獲選風場，引發外界關注離岸風電開發進度。

龔明鑫指出，離岸風電區塊開發3-1與3-2期當初因外界批評躉購費率偏高，改採競標制度，最後出現廠商出價0元情形，使價格失去鑑別度，評選轉而依賴非價格條件，例如在地化與政策配合項目，但這些條件未必能充分反映開發商的實際執行與財務能力，導致部分業者後續面臨資金或履約困難，進而退出市場。

經濟部目前正在進行3-3期的選商作業，機制已調整，將重點回歸開發商的「執行能力」與「財務能力」，並將ESG等條件列為次要考量，以確保得標業者具備實際開發能力。目前約有5家廠商洽詢，關心選商機制實際內容。

龔明鑫同時表示，現在的離岸風電是固定式，未來若可採浮動式，可規畫的空間會更大；離岸風電的建置目標是2050年達到40GW，初估2035年可達19GW目標，屆時占總發電量比例可超過20％。