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戰爭衝突免驚！摩根：地緣衝突僅短期影響、AI資本支出即關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者崔馨方／攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者崔馨方／攝影

摩根投信23日舉行環球市場洞察暨ETF展望記者會。摩根資產管理表示，企業獲利將成為推升股票動能的關鍵，在此趨勢下，由於科技巨頭對AI的資本支出持續提升、相關訓練模型成本也逐步下降，因此市場預期台灣電子產品出口表現也會持續走強，進而帶動台股的表現。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，過去35年來，在全球範圍內曾發生超過8起重大的地緣衝突事件，但根據統計，地緣衝突僅會對美股與亞股造成短期影響，而在多數時候，指數反彈多會發生在衝突爆發後的1~3個月內。

僅有2022年的俄烏衝突所引發的通膨是個例外，畢竟當年全球才剛走出新冠疫情，許多供應鏈仍未恢復，因此俄烏衝突的發生，自然也會給全球通膨造成額外的疊加效應，進而促使聯準會在當年快速升息，導致全球股債齊跌。

許長泰說，從數據即可證明，俄烏戰爭對全球供應鏈的衝擊，與當前美伊戰事對全球供應鏈造成的衝擊明顯有結構上的不同。可見對於當前的中東戰事，投資人雖然還是要關注其對通膨的影響，但最終還是要回歸基本面數據。

至於地緣政治對科技產業的影響，許長泰認為，科技巨頭對AI相關的資本支出仍持續成長，且美國企業的AI普及度，預期也會在未來六個月內由目前的18%提升至22%，其中在資訊、金融保險、醫療保健等領域的增長速度尤其較快，顯示AI在企業端的導入，正由技術面擴散至更廣泛的產業應用與流程改造，這也會讓相關供應鏈的需求同步提升，進而帶動股價表現。

再者，相關AI模型的訓練成本也逐步降低，像2023年3月推出的ChatGPT-4，當時每百萬tokens的訓練成本為37.5美元，但2025年9月推出的ChatGPT-5 Namo，每百萬tokens的訓練成本就大幅下降為0.14美元，顯見AI發展成本的下降將加快企業的導入，這也會鞏固AI發展的趨勢。

通膨 聯準會 美股

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