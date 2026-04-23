AI需求太旺！3月製造業生產指數年增30.73% 連25紅

摩根投信23日舉行環球市場洞察暨ETF展望記者會。摩根資產管理表示，企業獲利將成為推升股票動能的關鍵，在此趨勢下，由於科技巨頭對AI的資本支出持續提升、相關訓練模型成本也逐步下降，因此市場預期台灣電子產品出口表現也會持續走強，進而帶動台股的表現。

2026-04-23 16:54