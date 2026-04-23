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AI需求太旺！3月製造業生產指數年增30.73% 連25紅
經濟部23日發布3月工業生產指數136.9，其中製造業生產指數139.92，創歷年單月新高，年增30.73%，呈連續第25個月正成長，主要受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求擴增，挹注資訊電子產業生產動能穩步成長。
今年第1季製造業生產指數125.43，創歷年單季新高，年增率26.52%，為連續第9季正成長。
經濟部統計處副處長陳玉芳表示，今年在高基期下，在AI需求強勁帶動下，今年製造業生產有望維持正成長，惟會抑制增幅。
經濟部表示，地緣政治及貿易政策等不確定性持續影響全球經濟成長動能，惟隨全球雲端服務大廠擴大AI硬體採購，以及各國相繼建置AI基礎設施，均有助我國半導體先進製程與伺服器供應鏈擴張生產量能，維持我國製造業生產指數穩步上揚趨勢。
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