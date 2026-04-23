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AI需求強勁 3月工業生產指數創同月新高年增28.68%

中央社／ 台北23日電
AI示意圖。圖／ingimage
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受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，經濟部今天公布3月工業生產指數為136.90，年增28.68%，其中製造業生產指數139.92，年增30.73%，指數皆為歷年同月新高，連續25個月正成長。

累計今年前3月工業生產指數為123.05，年增24.63%；製造業生產指數為125.43，成長26.52%。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增27.87%，其中積體電路業年增33.68%；電腦電子產品及光學製品業亦因雲端基礎建設需求續旺，加以半導體設備投資動能穩健，推升伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件等產品生產上揚，年增146.32%。

經濟部 指數 製造業

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