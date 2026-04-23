傳郭天合將接任台電總經理 龔明鑫未正面證實

針對媒體報導台電總經理將由前台電副總經理郭天合回鍋接任，經濟部長龔明鑫今天受訪時未正面證實，僅大力稱讚現任總經理王耀庭是他心目中最好的總經理，對於相關人事安排則未鬆口。

媒體報導，行政院近日已核定新一波人事案，其中台電總經理一職將由郭天合接任，預計5月11日上任。對此，龔明鑫今天在主持經濟部業務會報前接受媒體聯訪時，未直接回應傳聞，僅在被追問時以「下一題」帶過。

龔明鑫表示，早在2018年擔任經濟部次長期間即認識王耀庭，當時王耀庭為台電副總經理，兩人常一同赴立法院備詢，王耀庭表現相當優異。他指出，王耀庭於2022年出任總經理以來，台電與台灣面臨諸多挑戰，但均能順利度過，背後有王耀庭的重要貢獻。

媒體再度追問台電總經理是否將由郭天合接任，龔明鑫仍未正面回應，僅表示「這一題就先講到這邊，下一題」。