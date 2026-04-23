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AI推升用電需求 經濟部次長賴建信提三策略

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
電力示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
電力示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

面對AI帶動用電需求大增、地緣政治風險升高與能源轉型壓力，經濟部次長賴建信23日表示，台灣未來關鍵在於確保「穩定且可負擔的電力」，不僅是支撐產業升級的基礎，更是國家競爭力的核心，電力已如同空氣與水，成為民眾生活不可或缺的資源，能源政策必須從國人角度出發，兼顧供電穩定與價格合理。

經濟日報與永豐銀行今日舉辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，賴建信以「多元綠能新戰略」發表演講指出，過去人類依賴自然資源，但現今幾乎所有活動都需電力驅動，能源的重要性已全面提升。他並引用科幻作家艾西莫夫的觀點，指出電力與電腦早已提前進入人類生活，且發展速度遠超預期。

在綠能發展方面，他舉例日本北海道偏遠地區住戶裝設太陽能板後，幾乎不需負擔電費，顯示即便日照條件不佳，仍有民眾追求電力自主。他認為，台灣條件更佳，若綠電能讓民眾實際感受到電費下降，自然能提升社會支持度。

面對中東戰事帶來的能源衝擊，賴建信透露，經濟部已採取最保守策略，假設來自波斯灣的石油與天然氣供應中斷，提前布局替代來源。他指出，天然氣幾乎需「一天一船」，石油約三到五天一船，供應調度極為複雜，但目前已完成未來90天供應盤點。中油平時即針對全球約80國、140種油品進行測試，因此能在市場上快速找到替代來源。

他指出，AI時代下「算力就是國力」，而算力背後即是電力需求。國際能源署（IEA）統計顯示，全球能源需求持續成長，雖增速放緩，但新增需求主要來自綠電。台灣近10年綠電占比已成長近3倍，但仍不足以支撐未來需求，必須加速發展。

賴建信表示，台灣過去10年能源轉型投資已超過2兆元，其中離岸風電約7,700億元、太陽光電約6,600億元、儲能約550億元，電網強化約5,600億元，顯示能源建設高度資本密集，未來仍需金融體系支持。

他並提出「鏈結、轉型、去風險」三大策略推動能源轉型。鏈結方面，能源政策須跨部會整合；轉型方面，透過市場競爭與技術發展推動綠能、儲能及微電網建設；去風險方面，則透過融資保證與引導保險資金投入，降低投資門檻。

此外，他指出，現行綠電市場「必付條款」使購電者承擔較高風險，未來將透過制度調整與綠電憑證機制改革，提高企業採購綠電意願，並研議納入ESG評估指標。

他也強調，面對颱風與地緣風險，分散式電網、儲能與微電網將成為提升韌性的關鍵。若未來綠電占比提高至5至6成，現行以集中式發電為主的電網設計也需調整，以因應再生能源特性。

賴建信指出，穩定且可負擔的電力，是台灣在AI時代取得優勢的關鍵。未來10年能源投資規模將超過過去10年，政府將持續推動能源轉型，強化國家韌性。

電費 經濟部 永豐銀行

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