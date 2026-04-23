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「巨大案」監察院促檢討改進 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關巨大案遭美方認定涉及「強迫勞動」，監察院調查23日發布，認為勞動部對強迫勞動議題之風險辨識敏感度不足，請勞動部及經濟部檢討改進。勞動部回應，今年2月已發布「企業防制強迫勞動參考指引」，並將ILO 11項強迫勞動指標化為實務工具，另規劃修正就服法相關規定。

美國海關與邊境保護局於美東時間2025年9月24日，針對我國巨大（9921）公司在台灣製造生產之產品，認定可能涉及「強迫勞動」，並發布暫扣令，禁止相關產品輸入美國市場。

監察院啟動調查，發現該公司早於2024年6月即遭外媒報導涉及強迫勞動疑慮，勞動部雖已掌握相關輿情並交由地方政府查察，惟後續僅依地方政府回復之調查結果，即認定「無違法情事」，未進一步建立複核或再查證機制，顯示對強迫勞動議題之風險辨識敏感度不足。

監察院指出，此案為我國製造業首度因疑涉強迫勞動而遭美方採取暫扣措施，對我國國際貿易秩序及國家形象均造成重大影響。勞動部未進一步建立複核或再查證機制，於資訊整合、高風險徵兆判讀及主動風險管理機制方面均有明顯缺失，間接增加企業面臨國際制裁及聲譽風險之可能性。

監察院強調，經濟部及勞動部於協助企業接軌國際人權標準、建構符合國際規範之申訴與救濟制度方面，仍有精進空間。雖政府已陸續推動企業防制強迫勞動指引、盡職調查機制及相關法制作業研議，惟面對國際監管趨勢持續強化，相關制度仍有加速整合與落實之必要。

對此，勞動部回應，全球供應鏈人權治理標準快速演進，歐美主要貿易夥伴已陸續將ILO強迫勞動指標納入企業盡責調查的勞動人權規範。尤其美國已對60個經濟體啟動是否遏止強迫勞動商品進口的審查，歐盟《禁止強迫勞動產品上市規章》（FLR）將於2027年12月全面實施。

勞動部嚴正認知此一趨勢，已於今年2月發布「企業防制強迫勞動參考指引」，將ILO 11項強迫勞動指標，例如抵債勞務、扣發薪資、生活條件，轉化為可操作的實務工具，透過「五大構面」行動架構與「四大核心工具」，引導企業從自身管理延伸至整體供應鏈，進行風險自我評估。

勞動部表示，在全球供應鏈治理趨勢下，無論是品牌商、供應鏈廠商，公平招募移工風險高低已直接影響企業的市場地位與聲譽。勞動部與經濟部合作，自今年3月起，持續透過跨部會宣導及入場輔導，協助企業將符合規範要求轉化為競爭優勢，共同強化台灣在國際永續供應鏈中的正面形象。

勞動部規劃修正「就業服務法」第5條及第40條等相關規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為，俾符合國際規範。面對國際人權規範持續提升的趨勢，將持續蒐整國際法規資訊，適時研議修正相關勞動法規，確保國內制度與國際標準接軌。

美國 美方 經濟部

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