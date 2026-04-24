讓愛延續 傳承家的未來 中國信託銀行以生活化場景打造可實踐的傳承體驗

隨著傳承逐漸成為一項需要被理解與實踐的長期工程，如何將財富規劃轉化為具體且有感的生活經驗，已成為金融服務的重要延伸。為滿足高資產客戶對穩健資產管理與跨世代溝通的雙重需求，中信銀行於今年新推出的「財管鼎鑽卡」也更進一步將財富管理延伸至日常，讓傳承能在生活中被看見、被感受。

相較於一般信用卡著重回饋與優惠設計，財管鼎鑽卡更聚焦客戶的整體體驗，強調服務一致性與關鍵時刻的理解與照顧。透過整合交通禮遇(即可彈性兌換機場接送與貴賓室服務)、生活管家，延伸至高端住宿禮遇、日韓當紅米其林餐廳優先訂位，也積極整合藝文娛樂資源，未來在熱門球賽、演唱表演等多元生活場景皆享專屬席次，讓不同世代得以共享經驗，在日常互動中累積對世界的理解，同時傳遞價值觀與生活品味。

值得一提的是，財管鼎鑽卡不僅是將金融服務延伸到生活場景的媒介，更積極打造跨產業VIP生態圈，透過與各領域優質夥伴合作，涵蓋百貨禮遇、高端旅遊、精緻餐飲，以至健康照護與樂齡服務等，從資產管理延伸至家庭照顧與人生規劃，讓銀行、客戶與合作品牌之間形成共創共好的關係網絡，串聯起跨世代需求，讓傳承成為一種可以長期實踐的生活方式。

以專業為後盾，讓愛真正延續

中信銀行持續整合金融專業與創新服務，以「信任、專業與陪伴」為核心，陪伴客戶串聯財富管理、信託規劃與生活服務，為跨世代展開長遠布局。透過專業團隊的持續參與，協助客戶從資產累積走向價值傳遞，逐步完成人生各階段的布局，讓愛與價值得以在時間中穩定延續，一步步走向可預期、穩健又安心的未來。

入席中國信託財富管理會員 為財富拉開序幕

月月抽60萬元刷卡金活動

為鼓勵客戶及早啟動傳承規劃，中信銀行於60周年推出結合財管鼎鑽卡的專屬回饋活動，即日起至2026年9月30日，首富家以上財管客戶享有層峰禮遇、新客入席及升等尊享等刷卡金回饋活動。

圖／中國信託銀行 提供

活動期間為即日起至2026/9/30，以上金額之幣別/單位為新臺幣/元，其他未盡事宜及參與活動規範以中國信託銀行官網公告為主。

【謹慎理財，信用至上】

信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上中信官網查詢

中國信託財富管理「讓愛延續．傳承家的未來」真情上線。 圖／中國信託銀行 提供

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