讓愛延續 傳承家的未來 中國信託銀行以生活化體驗重塑高資產財管新模式

在高資產市場持續擴張與高齡化的雙重趨勢下，「財富如何穩健成長、又能有序傳承」正成為許多高資產族群關注的課題。相較於過去聚焦於資產累積，近年來他們的關注焦點，逐步轉向跨世代資產配置、家族治理與長期價值延續。傳承已從選項，轉為必修。

看見這股趨勢，中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）從客戶需求出發，深化財富管理服務內涵，推出全新年度影片《讓愛延續．傳承家的未來》，並結合「財管鼎鑽卡」尊榮權益、歡慶成立60周年的月月抽新臺幣60萬元刷卡金活動，陪伴客戶在不同人生階段，逐步完成財富累積、價值傳遞與世代傳承的完整布局。

傳承需求升溫，認知與行動卻有斷層

根據中信銀行發布的《樂齡金融白皮書》調查顯示，儘管近年來傳承意識已逐步提升，但從「理解重要」到「實際行動」，仍存在明顯落差，高達65%受訪者從未啟動任何財富傳承安排，另78%照顧者不想了解長輩的傳承規劃，亦有69%的被照顧者從未與家人討論實際的資產或傳承做法。

因此，中信銀行透過年度影片邀請戲劇大師金士傑分享人生經驗，點出關鍵「傳承，是為了陪伴下一代站上更好的舞台。」唯有在適當的時間說清楚、安排好，關係才能被理解，資產與情感也才能被安心交付。

中國信託財富管理「讓愛延續．傳承家的未來」真情上線。 圖／中國信託銀行 提供

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