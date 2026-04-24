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讓愛延續 傳承家的未來 中國信託銀行以生活化體驗重塑高資產財管新模式

撰文／ 陳俊嘉

在高資產市場持續擴張與高齡化的雙重趨勢下，「財富如何穩健成長、又能有序傳承」正成為許多高資產族群關注的課題。相較於過去聚焦於資產累積，近年來他們的關注焦點，逐步轉向跨世代資產配置、家族治理與長期價值延續。傳承已從選項，轉為必修。

看見這股趨勢，中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）從客戶需求出發，深化財富管理服務內涵，推出全新年度影片《讓愛延續．傳承家的未來》，並結合「財管鼎鑽卡」尊榮權益、歡慶成立60周年的月月抽新臺幣60萬元刷卡金活動，陪伴客戶在不同人生階段，逐步完成財富累積、價值傳遞與世代傳承的完整布局。

傳承需求升溫，認知與行動卻有斷層

根據中信銀行發布的《樂齡金融白皮書》調查顯示，儘管近年來傳承意識已逐步提升，但從「理解重要」到「實際行動」，仍存在明顯落差，高達65%受訪者從未啟動任何財富傳承安排，另78%照顧者不想了解長輩的傳承規劃，亦有69%的被照顧者從未與家人討論實際的資產或傳承做法。

因此，中信銀行透過年度影片邀請戲劇大師金士傑分享人生經驗，點出關鍵「傳承，是為了陪伴下一代站上更好的舞台。」唯有在適當的時間說清楚、安排好，關係才能被理解，資產與情感也才能被安心交付。

中國信託財富管理「讓愛延續．傳承家的未來」真情上線。 圖／中國信託銀行 提供
中國信託財富管理「讓愛延續．傳承家的未來」真情上線。 圖／中國信託銀行 提供

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讓愛延續 傳承家的未來 中國信託銀行以生活化場景打造可實踐的傳承體驗

隨著傳承逐漸成為一項需要被理解與實踐的長期工程，如何將財富規劃轉化為具體且有感的生活經驗，已成為金融服務的重要延伸。為滿足高資產客戶對穩健資產管理與跨世代溝通的雙重需求，中信銀行於今年新推出的「財管鼎鑽卡」也更進一步將財富管理延伸至日常，讓傳承能在生活中被看見、被感受。 相較於一般信用卡著重回饋與優惠設計，財管鼎鑽卡更聚焦客戶的整體體驗，強調服務一致性與關鍵時刻的理解與照顧。透過整合交通禮遇(即可彈性兌換機場接送與貴賓室服務)、生活管家，延伸至高端住宿禮遇、日韓當紅米其林餐廳優先訂位，也積極整合藝文娛樂資源，未來在熱門球賽、演唱表演等多元生活場景皆享專屬席次，讓不同世代得以共享經驗，在日常互動中累積對世界的理解，同時傳遞價值觀與生活品味。 值得一提的是，財管鼎鑽卡不僅是將金融服務延伸到生活場景的媒介，更積極打造跨產業VIP生態圈，透過與各領域優質夥伴合作，涵蓋百貨禮遇、高端旅遊、精緻餐飲，以至健康照護與樂齡服務等，從資產管理延伸至家庭照顧與人生規劃，讓銀行、客戶與合作品牌之間形成共創共好的關係網絡，串聯起跨世代需求，讓傳承成為一種可以長期實踐的生活方式。 以專業為後盾，讓愛真

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