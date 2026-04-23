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油價持續漲國際航班將提出平穩機制？交通部給出回應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國際航空燃油價格持續暴漲，面對接下來的觀光旺季，恐衝擊觀光旅遊的意願，交通部長陳世凱23日表示，政府已提出為期3個月的公共運輸支持方案，涵蓋國內空運、航運、公路客運及計程車等，但對於國際航班部分，則是由市場機制決定；至於在航空貨運部分，經濟部次長何晉滄表示，目前國際情勢尚未對我國相關產業造成明顯衝擊，未來仍將持續關注中東局勢發展，並與業者保持密切聯繫，適時掌握潛在影響。

行政院已指示維持國內陸海空運輸票價穩定，並採取差額補貼及油價折讓等方式，協助公路客運、國內船舶及航空業者因應油價波動。在國際航線部分回歸市場機制，由航空公司調整「燃油附加費」反映成本（長程線由47.5美元調至117美元；短程線由17.5美元調至45美元）。

不過國際航空燃油持續上漲，我國在國際航班部分則是透過燃油附加費的調整來因應，根據目前預估5月國籍航空將再度調漲燃油附加費。

面對國際航班的燃油附加費持續墊高，部分國家也有採取相對應的做法，外界關心我國政府是否也要寄出相關的平穩措施。陳世凱回應，各國對國際航線的補貼，多著重於吸引航空公司開航或促進觀光發展，並非針對燃油成本本身進行補貼，就油價而言，通常仍由市場機制決定，目前國際間亦少見針對國際航線燃油價格提供補貼的做法，因此我國暫無相關措施規劃。

不過，航空燃油的增加也推升貨運價格增加，目前是否已有盤點影響狀況，陳世凱則表示，目前尚未針對國際貨運提出補貼或平穩機制，現階段政策重點仍放在國內公共運輸價格穩定，降低油價對民生的直接衝擊。

何晉滄則說，根據最新公布的3月外銷訂單金額達911億美元，為單月首度突破900億美元，主要受惠於資通訊產品及電子零組件需求強勁，顯示目前國際情勢尚未對我國相關產業造成明顯衝擊，但未來仍將持續關注中東局勢發展，並與業者保持密切聯繫，適時掌握潛在影響。

行政院 經濟部 陳世凱

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