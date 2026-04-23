中彰投分署「產學訓專班」 助攻青年無縫接軌產業職涯

為縮短學用落差、強化青年職場競爭力，勞動力發展署中彰投分署推動「產攜2.0計畫－產學訓專班」，透過產、學、訓三方合作，讓青年在學期間即接受職業訓練、學校學術課程及企業實務訓練，畢業時可同時取得學位、專業技能及證照，並順利銜接就業。

現年24歲的伍泯靜，即透過參與產學訓專班投入工具機產業，從訓練到就業逐步累積技術實力，並於畢業後留任企業，現已晉升為品管課組長，展現產攜2.0計畫培育青年就業即戰力的成果。

在傳統印象中，精密機械業常被貼上「黑手」標籤，且多為男性職場。然而，伍泯靜卻憑藉對製圖與機械加工的熱忱，成功翻轉大眾的認知。

出身果農家庭的她，高職時期即取得製圖乙、丙級證照，畢業後選擇報考中彰投分署與勤益科技大學合作開辦的「工具機與精密模具設計製造專班」。

伍泯靜分享，大一期間在中彰投分署接受密集職業訓練，從基礎加工到精密製程，看到冷冰冰的鋼鐵逐漸轉化為精密零件，讓她確立深耕機械領域的決心。

結訓後，伍泯靜經媒合進入坤裕精機接受企業實務訓練。公司主攻印刷設備製造，雖與傳統工具機領域略有不同，但她憑藉在分署訓練時打下的扎實基礎，從裝配課設備組立做起，歷經開發部助理工程師的歷練，最終輪調至品管課。

在品管部門中，她發揮女性細膩的觀察力，精準掌握檢驗流程並協調跨部門作業，表現深受肯定。畢業後順利留任，年僅24歲即晉升為品管課組長，不僅為自己打造專業職涯，也成為公司品質把關的重要戰力。

中彰投分署表示，「產攜2.0計畫－產學訓專班」課程設計緊扣產業需求，並導入證照輔導與實務操作，讓學員從訓練階段即熟悉業界運作模式，提升就業競爭力，歷年學員平均就業率近100%，深受企業與青年肯定。

115年度中彰投分署持續攜手臺中高工、勤益科大、台北科大及南開科大等四所學校，共同開設精密機械、機電控制、工具機與精密模具設計製造、冷凍空調與能源、車輛工程、車輛綜合技術及家具木工等七大熱門職類課程，預計招收276名學員，協助青年畢業即就業，並為產業培育技術人才。

115年各校招生現已正式啟動，歡迎有興趣青年踴躍報名。詳情請至中彰投分署官網(https://tcnr.wda.gov.tw)查詢。

勞動力發展署中彰投分署「產學訓專班」助攻青年無縫接軌產業職涯，115年開始招生。中彰投分署提供