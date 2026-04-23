9萬運將補貼選在520上路 陳世凱揭背後關鍵原因

因應中東情勢，行政院推出一系列的平穩措施，交通部23日宣布最新一波穩定物價措施，針對9萬個計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6,000元，並自5月20日起開始申請。交通部長陳世凱表示，補貼選定5月20日上路，主要考量行政作業時程，包括中油須製作加值卡（中油卡）、相關系統建置及人員訓練，均需時間準備，因此推估最快上線時間為5月20日。

行政院表示，本案將由交通部統籌辦理，首波以中油公司為合作對象，符合資格之駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記，即可享有加油優惠。申請登記時間自2026年5月20日起至8月31日，使用期限至2026年12月31日，後續登記據點及作業細節將由主管機關另行公告。補助對象為全國合法登記之計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6,000元，每公升折抵5元，並可一路使用至2026年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。

補貼預算的規模，陳世凱表示，計程車油價補貼的估算方式，是以全台約9萬輛使用汽油的計程車（含多元計程車）為基礎，每輛車補貼1,200公升用油，以每公升補貼5元計算，每車補貼約6,000元。此措施主要考量近期油價上漲對運輸業衝擊較大，期望減輕業者負擔，並避免票價或運價調整影響民生。

陳世凱也提到，政府已提出為期3個月的公共運輸支持方案，涵蓋國內空運、航運、公路客運及計程車等，盼穩定票價，其中公路客運業者原訂5月可能提出票價調整，政府將允許反映成本，但由交通部補貼票差。

不過，對於補貼要到520才上路是基於哪些考量，陳世凱說明，程車油價補貼選定5月20日上路，主要考量行政作業時程，包括中油須製作加值卡（中油卡）、相關系統建置及人員訓練，均需時間準備，因此推估最快上線時間為5月20日，不過，補貼採一次撥付方式，6,000元補助金額入帳後可使用至年底，具有追溯效果，可涵蓋先前油價上漲期間的負擔。