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避免誤觸罰則 高雄關自由港區事業應正確通報進儲之貨品

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
高雄關呼籲，自由港區事業如遇有進出倉貨物與申報之貨名不符之情事，應主動立即通報海關。圖／高雄關
高雄關呼籲，自由港區事業如遇有進出倉貨物與申報之貨名不符之情事，應主動立即通報海關。圖／高雄關

高雄關表示，邇來有自由貿易港區業者以F1（外貨進儲自由港區）報單通報自國外進儲紡織貨品，因未查證實際貨品之織造方法（如針織、平織等），致未正確通報貨名與規格，而涉通報不實，違規受罰。

高雄關進一步說明，落實自主管理為自由港區運作之核心，業者於貨物點收進儲階段，即應依據自由貿易港區設置管理條例（下稱設管條例）第17條規定，詳實核對實到貨物與文件是否相符。除嚴格把關限制進儲之管制貨品外，對於貨名、規格、品質、數量、重量等通報項目，更應落實查證義務，如於點收或通報後發現異常，即應主動向海關辦理異常通報或申請更正，以體現自主管理之責並確保通報內容之正確性。

高雄關呼籲業者，自由港區之精神為「低度行政管制、高度自主管理」，自由港區事業如遇有進出倉貨物與申報之貨名不符之情事，應主動立即通報海關；如未主動更正並經海關查獲，依設管條例第38條規定，海關得視違規情節裁處罰鍰、暫停進儲作業或廢止營運許可。請業者務必於通報前詳實確認來貨型態並正確通報貨名，避免違反相關規定，如有通報疑義，歡迎向高雄關諮詢。

海關 高雄

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