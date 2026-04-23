公平會納AI廣告監測 審慎評估是否強制揭露

AI時代來臨，各行各業都導入AI應用，但也衍生諸多亂象。公平會代理主委陳志民今天表示，今年已將運用AI技術的廣告納入監測範圍，至於是否要求強制揭露，必須參考跨機關意見，審慎評估。

立法院經濟委員會今天邀請公平會進行報告，部分立委關注AI應用亂象、不實廣告等議題。

國民黨立委張嘉郡指出，社群媒體不時可見以AI技術盜用醫生臉孔、偽造聲音，生成不實廣告，誤導消費者，公平會是否有因應作為。

陳志民表示，公平會一直以來都有進行網路監控，今年新增項目，監測廣告是否涉及AI生成或相關技術，也確實發現違法個案。至於涉及醫療衛生的不實廣告，衛福部已有相關規範。

民進黨立委蔡易餘關切，利用生成式AI製作的廣告內容，消費者難以評估真偽，將增加誤導風險，歐盟、中國、韓國均有相應作法，公平會是否要求業者強制揭露AI資訊。

陳志民表示，部分國家基於監管、防詐等角度，要求揭露AI資訊，但通常針對特定產業，頒布法令的機關也非競爭主管機關。

陳志民進一步說明，公平會是競爭主管機關，職掌市場競爭，如果要求強制揭露AI資訊，影響將是全面性，這部分需要審慎評估。