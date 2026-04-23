動盪中的收益新解方 華麗轉身的新興市場股債

隨著地緣政治不確定性對市場衝擊逐步鈍化，近期包括台灣、南韓與巴西等多個新興股市一度刷新高點，資金關注度明顯回升。富蘭克林證券投顧指出，隨著美國例外論鬆動，新興市場在科技供應鏈地位升級、內需市場擴張，以及高殖利率資產等優勢下，其風險與報酬結構已出現實質轉變，現階段面對利率循環與市場波動並存環境，能兼顧股市成長潛力與債市收益來源的新興市場平衡型基金，正成為資金配置關注焦點。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場已出現明顯結構性轉型，不同於2000年初期波動劇烈特性，近年其市場波動度已逐步收斂至與成熟市場相當。主因在於新興市場投資標的，已轉向具全球競爭力的產業領導企業，企業公司治理與資本紀律亦明顯改善，在盈餘成長動能回溫、股東權益報酬率改善下，投資吸引力大幅提升。債市則受惠多數新興國家財政體質轉佳、外匯存底充足，實質利率具競爭力，在投資人追求收益與分散配置背景下，新興債市成為重要收益來源。於美國例外論優勢鬆動的此刻，新興股債正華麗轉身，成為投資人兼顧成長與收益的關鍵引擎。

新興股市的成長動能，正緊扣全球科技與 AI 發展趨勢。亞洲多國在半導體、晶圓代工、記憶體、伺服器與關鍵電子製造環節中，皆扮演不可取代的角色，被視為全球經濟成長的護國神山。富蘭克林證券投顧表示，隨著AI 投資從基礎建設擴散至應用端，相關產業鏈不僅受惠出口需求，亦逐步推升內需、就業與投資循環，形成結構性成長動能。相較成熟市場科技股評價面偏高，新興科技龍頭兼具競爭力與估值彈性，且除AI科技外，新興市場亦具備消費升級、產業整合、可持續未來等四大主題，是投資人掌握成長趨勢必備的布局要角。

除成長題材外，新興市場在收益面同樣深具吸引力。富蘭克林證券投顧指出，相較成熟市場債券殖利率逐步下行，由新興市場當地貨幣計價的公債，普遍提供較高的名目與實質殖利率，加上通膨相對受控、未來降息空間仍在，美元偏弱趨勢環境下，新興債市可望具備匯兌、債息收益與資本利得共三重優勢。對於追求現金流的投資人而言，新興市場債券可望成為穩定配息來源的重要輔助，並在波動市場中提供收益緩衝，提升整體投資組合的穩定度。

在市場利空鈍化但不確定性仍存之際，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金以股債雙進布局策略，兼顧成長潛力與多元收益，短中長期績效表現優異，成為布局新興市場的重要選項。現階段基金靈活配置於新興市場股票與高殖利率政府公債，透過動態調整股債比重、分散單一市場風險，力求在波動環境中提升投資韌性。

基金經理人伽坦．賽加爾指出，新興市場目前坐擁美元不具強勢升值基本面、通膨受控、降息循環啟動，以及財政與外匯體質改善等多重優勢，堪稱近十年來最有利的總體環境之一。目前股票策略聚焦AI科技、消費升級與產業整合等成長主題；債券則鎖定具高殖利率與匯兌機會的新興國家政府公債，致力為投資人打造聚焦新興市場、兼顧收益與成長的核心解方。