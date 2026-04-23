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2025總決算賸餘1,021億元 國發基金股利收入賸餘增139億

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會23日通過2025年度中央政府總決算，並將在4月底函送監察院主計總處指出，2025年歲入歲出相抵賸餘數2,436億元，較原預算賸餘1,581億元，增加855億元，經扣除償還債務1,415億元後，2025年度收支賸餘為1,021億元。其中，台灣電力股份有限公司電費收入增加，致淨利由原預算淨損704億元轉虧為盈，相差1,450億元等；另國發基金的現金股利收入較預算增加，賸餘增加139億元。

2025年歲入決算數3兆1,776億元，較預算數增加126億元，主要是營業盈餘及事業收入增加15億元、規費及罰款收入增加148億元、財產收入增加162億元、其他收入增加52億元、稅課收入減少251億元增減互抵所致；歲出決算數2兆9,340億元，較預算數節餘729億元，主要係一般政務支出節餘121億元、國防支出節餘23億元、教育科學文化支出節餘101億元、經濟發展支出節餘46億元、社會福利支出節餘116億元、社區發展及環境保護支出節餘6億元、退休撫卹支出節餘56億元、債務支出節餘215億元、補助及其他支出節餘45億元。

歲入歲出相抵賸餘數2,436億元，較原預算賸餘1,581億元，增加855億元，經扣除償還債務1,415億元後，2025年度收支賸餘為1,021億元。

其中在營業基金部分，2025年度決算營業總收入3兆9,231億元，營業總支出3兆5,435億元，收支相抵淨利3,796億元，較預算數1,482億元增加2,314億元，主要係中央銀行因外幣資產營運量及收益率較預算增加，致淨利增加719億元，以及台灣電力股份有限公司電費收入增加，致淨利由原預算淨損704億元轉虧為盈，相差1,450億元等。

另外，2025年度決算業務總收入3兆341億元，業務總支出2兆9,124億元，收支相抵賸餘1,217億元，較預算數626億元增加591億元，主要係營建建設基金其他業務收入、行政院國家發展基金轉投資事業發放之現金股利收入較預算增加，致本期賸餘分別增加201億元及139億元等。

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金：114年度決算基金來源1兆4,054億元，基金用途1兆3,017億元，基金來源與用途相抵賸餘1,037億元，由原預算短絀84億元轉絀為餘，相差1,121億元，主要係衛生福利特別收入基金及核能發電後端營運基金依法分配收入較預算增加，致本期賸餘分別增加491億元及213億元等。

該特別預算執行期間為2023年度至2025年度，歲入決算數1億元，主要係專戶存款利息等收入；歲出決算數3,690億元，較預算數節餘109億元，主要係推動產業及中小企業升級轉型計畫經費結餘等；歲入、歲出相抵差短3,689億元，因113年度中央政府總決算尚有審定累計賸餘可供移用，爰依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例第5條第2項規定，優先全數以移用以前年度歲計賸餘支應，致原預算之舉借債務則全數未執行。

該特別預算執行期間為2025年度，歲入決算數1億元，主要係變賣工程廢料等收入；歲出決算數666億元，較預算數節餘35億元，主要係補助下水道及都市排水改善計畫與提升道路品質計畫經費結餘等；歲入、歲出相抵差短665億元，全數以舉借債務彌平。

股利 監察院 主計總處

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