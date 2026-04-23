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美股創高漲勢集中 AI 龍頭領軍大盤續攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國前50大市值企業股東權益報酬率（ROE）結構性優於整體市場及其他地區（資料來源：彭博）
美國前50大市值企業股東權益報酬率（ROE）結構性優於整體市場及其他地區（資料來源：彭博）

標普500指數2026年4月16日首度站上7,100點、那斯達克指數自2026年3月31日起，連13日收紅並創下逾30年最長漲勢紀錄，兩大指數同步改寫歷史新高。貝萊德投信指出，本波美股漲勢仍高度集中於具AI長線成長題材的少數大型權值股，對於希望掌握美國核心企業長期成長機會的投資人而言，可透過聚焦標普500市值前50大公司的ETF，將有助於參與AI長線趨勢並強化全球資產配置。

觀察美伊戰爭後的反彈走勢，自3月底以來，美國前50大市值企業表現不僅優於標普500指數，也明顯領先標普500等權重指數。貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，本波美股回升，主要受多項利多同步帶動，包括地緣政治風險階段性降溫、AI帶動的長期結構性需求延續、財報季展開，以及資金持續透過ETF與主動式基金流入股市。由於當前市場仍充滿不確定性，資金明顯更偏好獲利穩健、具產業地位與競爭優勢的大型龍頭企業，也使大型股成為本波反彈的主要受惠族群之一。

若從基本面觀察，美國大型企業長期維持較高的股東權益報酬率（ROE），也是支撐股價表現的重要因素。彭博資訊顯示，美國前50大市值企業的ROE表現，不僅優於美股整體市場，也領先歐洲、日本與新興市場，凸顯美國大型龍頭企業在獲利能力、創新實力與資本運用效率上的結構性優勢。

楊貽甯說，ROE可視為企業運用股東資金創造獲利的效率指標，數值越高，代表企業將資金轉化為獲利的能力越強。對投資人而言，企業股價長期表現終究仍回歸獲利能力與資本運用效率，這也是美國大型龍頭企業能在多頭格局中持續扮演主導角色的重要原因。

觀察目前國內發行的美股ETF，涵蓋市值型、主題型等多元類型，若要集中布局美股龍頭企業，可留意聚焦美股市值前50大的009813。貝萊德投信指出，009813追蹤標普500卓越50指數，訴求強中選強，鎖定美股市值相對最大、競爭優勢最突出的50家超大型企業，布局範圍涵蓋AI、科技及核心消費等各產業龍頭。

展望後市，高盛證券預估今年標普500企業每股稅後盈餘（EPS）成長率可達12%，AI基礎建設與雲端相關投資支出，對指數今年EPS成長的貢獻度預計將達40%，創近三年新高。楊貽甯表示，AI相關資本支出持續上升，顯示企業對未來成長動能仍具信心，也讓美股在高基期之下，依舊具備基本面支撐。

貝萊德投信指出，009813網羅標普500指數中市值最大、最具代表性的50家企業，有助於強化全球資產配置，並作為核心美股布局的長線投資選項之一。

彭博 美國 美伊戰爭

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