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沒有買股票就是貧戶？經濟靠台積電是荷蘭病？主計長：傳產也有成長
國民黨立委賴士葆23日在立法院財政委員會表示，台灣經濟現在只靠台積電（2330），是經濟「荷蘭病」。主計長陳淑姿表示，台灣沒有荷蘭病，台灣產業並未集中在某一部分，AI產業也帶動其他產業成長，像是傳產也有成長。
立法院財委會今日邀請財政部、農業部、衛福部、主計總處等單位就「馬鈴薯輸入之邊境管制、檢疫及市場抽驗」進行專案報告。
賴士葆今日表示，國際貨幣基金（IMF）宣稱台灣的人均GDP預計至2031年時，甚至超過南韓1萬美元；但台灣現在人均薪資僅4.8萬元，且有六成勞工低於此水準，現在薪資上漲機會集中在AI概念股，台股現在大漲，但抽掉台積電權值，只有2萬1,000點，台灣經濟現在有荷蘭病，只要資金沒有去買股票就是「貧戶」，因為股票上漲都集中在AI概念股，對台灣經濟形成扭曲。
陳淑姿表示，台灣沒有荷蘭病。台灣AI供應鏈雖占有重要部分，但也會帶動其他產業，例如上游原料、廠房、設備、材料等，不是只有AI概念股，傳產也有上升、成長。
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