聽新聞
0:00 / 0:00
因應高油價衝擊 政院拍板補貼小黃司機每輛最高6000元
因應中東戰爭局勢影響，國際油價持續攀升，為穩定大眾運輸票價並減輕運輸業者營運壓力，行政院23日聽取交通部「因應中東衝突交通運價平穩措施」報告，並指示相關部會積極推動各項補貼措施，以即時提供產業協助，維持運輸服務品質與民生穩定。將補貼計程車油資至今年底每輛車最高補助6,000元。
在計程車部分，補助對象為全國合法登記之計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6,000元，每公升折抵5元，並可一路使用至2026年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。
行政院表示，本案將由交通部統籌辦理，首波以中油公司為合作對象，符合資格之駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記，即可享有加油優惠。申請登記時間自2026年5月20日起至8月31日，使用期限至2026年12月31日，後續登記據點及作業細節將由主管機關另行公告。
在其他大眾運輸方面，行政院已指示維持國內陸海空運輸票價穩定，並採取差額補貼及油價折讓等方式，協助公路客運、國內船舶及航空業者因應油價波動。在國際航線部分回歸市場機制，由航空公司調整「燃油附加費」反映成本（長程線由47.5美元調至117美元；短程線由17.5美元調至45美元）。
行政院強調，面對國際情勢變化，政府將持續密切關注油價走勢與產業營運情形，滾動檢討相關措施，確保民生物價穩定，並作為運輸產業最堅實的後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。