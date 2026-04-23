再充電計畫 雇主辦訓補助最高350萬元

面對國際情勢變動影響就業市場，勞動部勞動力發展署續推「減班休息勞工再充電計畫」，協助減班休息（無薪假）勞工與企業因應當前情勢。透過提供訓練津貼及辦訓費用補助，鼓勵勞雇雙方善用減班休息期間，轉化為人才培育契機，支持勞工先參訓、再領津貼，持續精進技能，提升職場競爭力。

勞動力發展署提醒，減班休息除了由企業通報外，勞工也可自行通報。勞工只要提供勞雇雙方同意實施減少正常工時的協議書，或經勞資爭議處理法調解成立的紀錄，經地方勞工行政主管機關查證並納入通報案件後，勞工即可向勞動力發展署所屬各分署申請參加再充電計畫。

為提升申辦便利性，勞動力發展署提供再充電計畫線上申請服務，簡單三步驟即可完成：第一，前往計畫專區；第二，填寫申請表；第三，上傳申請表、身分證（或居留證明）影本及勞雇雙方同意實施減少正常工時協議書等相關文件。

凡符合資格的勞工，皆可於減班期間參加勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程，或由各分署安排參加勞動力發展署建置的勞動力發展數位服務平台所提供的各類數位課程，在減班前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數核發訓練津貼，每月最高補助16,300元。

另為擴大支持勞工參訓，針對減班前勞工保險月投保薪資介於2萬9,500元至3萬1,800元的全時勞工，即使減班後薪資差額有限，也可於參訓後申請訓練津貼，每月最高補助2,940元，協助勞工穩定就業、持續精進技能。

在企業端方面，若在減班休息時段辦理員工在職訓練，並維持整體員工僱用規模達90％以上，可核實申請辦訓費用補助，最高350萬元，不僅有助於穩定勞雇關係，更能強化人力素質、提升整體營運發展能力。

勞動力發展署強調，企業持續投入人才培育是提升整體競爭力的重要關鍵。透過再充電計畫，不僅可協助企業優化人力運用，也有助於提升勞工職涯韌性。