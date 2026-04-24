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公平會查塑膠袋37家業者 未見聯合哄抬、拒絕供貨

中央社／ 台北23日電

塑膠袋出現短缺潮，政府密切關注供應情況，公平會代理主委陳志民今天說明，公平會已立案調查，訪查37家塑膠袋上下游業者後，目前沒有發現聯合哄抬、聯合拒絕出貨等行為。

中東戰事導致石油供應短缺，連帶引發塑膠袋等石化產品缺貨潮。

行政院副院長鄭麗君日前說明因應中東情勢措施時表示，為杜絕塑膠袋遭不法囤貨，台灣高等檢察署啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，確保司法偵查與行政稽查緊密銜接，即時打擊不法，公平交易委員會也已立案調查業者是否有聯合行為，期盼地方持續配合將所掌握的缺料、缺貨情形交由中央協處，共同因應。

陳志民今天於立法院經濟委員會會前受訪時表示，公平會除了積極配合法務部聯合稽查，也啟動調查；目前訪查北中南共37家業者，包含塑膠袋上游供貨商、下游經銷商，的確出現價格上漲、供貨吃緊的情況。

不過陳志民指出，近期訪查時，業者表示，隨政府推動平價專案，供貨吃緊情況已逐步緩解；另外，供貨商也會按照實際需求，如簽約廠商優先供應。

陳志民表示，以塑膠袋缺貨事件來看，公平會職掌範圍是聯合行為，根據目前稽查結果，並無看到聯合哄抬、聯合拒絕出貨的情況，但仍將持續調查。

行政院 公平會 鄭麗君

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