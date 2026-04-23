侯宜秀出席隱私權論壇 分享台灣主權 AI 與資料治理策略

數位發展部政務次長侯宜秀應邀於4月20日出席在義大利威尼斯舉辦的國際資料治理與隱私保護盛會「隱私權論壇」（Privacy Symposium），於「AI治理高階對話」（High-Level Addresses on AI Governance）場次，向與會的歐盟與各國高階官員與學者專家分享臺灣在AI政策、資料治理與推動正體中文語料庫上的實務經驗，深化與國際數位領域的交流互動。

數發部指出，「隱私權論壇」是全球資料治理暨創新技術合規領域中，高規格且影響力深遠的多邊對話平臺之一。本屆論壇由歐洲資料保護委員會（EDPB）、歐盟資料保護監督機關（EDPS）、法國資訊自由委員會（CNIL）、英國資訊委員辦公室（ICO）及義大利資料保護局（GPDP）等單位共同參與，數發部本次受邀顯示出臺灣資料治理實績備受國際肯定。

侯宜秀在論壇中首先以「AI賦能臺灣：從人才、數據到治理」（AI for Taiwan: From Talents, Data to Governance）為題，分享臺灣的AI治理經驗。臺灣於今年1月公布實施《人工智慧基本法》，奠定AI治理的法制架構，以協作治理的概念，與各界攜手因應AI浪潮所帶來的機會與挑戰，確保AI創新發展與安全兼具。

侯宜秀並說明，臺灣於全球AI產業供應鏈扮演關鍵角色的同時，數發部透過課程、實習與跨領域競賽等方式積極培育AI人才，提升產業競爭力；並研訂《促進資料創新利用發展條例》，建立以隱私優先設計（Privacy by Design）為基礎的政府資料匯流機制，促進機關間資料流通及創新；透過「臺灣主權 AI 訓練語料庫」整合正體中文高品質語料，歡迎各界多加使用。

「AI治理高階對話」場次由隱私權論壇主席 Sébastien Ziegler擔任主持人，同場受邀者還有歐盟基本權利署（FRA）署長 Sirpa Rautio、西班牙人工智慧監理局（AESIA）局長 Alberto Gago Fernández、加拿大個人資料隱私專員 Philippe Dufresne、歐洲議會議員 Michael McNamara 及歐洲理事會人工智慧委員會（CAI）主席 Mario Hernández Ramos 等多國機關首長及專家。

數發部表示，透過本次論壇與多國高階官員的對話交流，為未來雙邊或多邊合作奠定基礎。數發部將持續深化與各國的交流互動，在AI浪潮下以協作治理的理念，與國際緊密接軌，共創「可信賴」的數位環境。