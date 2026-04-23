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台灣對歐洲無人機出口2025年暴增逾40倍 俄烏戰爭推動需求

中央社／ 台北22日綜合外電報導

日經亞洲今天報導，台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」指出，台灣光是今年第1季對歐洲無人機出口量就已超越去年全年，顯示這項新興產業的成長動能，2025年出口更是較前一年暴增逾40倍。

「科技、民主與社會研究中心」（DSET）告訴日經亞洲（Nikkei Asia），2026年第1季台灣對歐洲無人機出口量達13萬6010架。

根據「科技、民主與社會研究中心」今天公布的新報告估算，這一數據已超過台灣2025年對歐洲成品無人機的出口量10萬7433架。

據報導，在台灣對歐洲無人機的出口量方面，光是2025年數據就已呈現大幅增長，較前一年的2574架暴增超過40倍。

台灣對歐洲的無人機出口主要集中在波蘭與捷克，這兩國被視為轉運至烏克蘭的重要門戶。

歐洲是台灣成品無人機最大的出口市場，但「科技、民主與社會研究中心」強調，相關產品多為低價小型無人機，且尚未納入正式政府採購，意味其銷售仍不穩定。

整體而言，台灣無人機產業仍面臨諸多限制，例如生產能力受限，依賴外國技術，以及部分零組件的原料依賴中國。

「科技、民主與社會研究中心」今天發布的另一項報告指出，烏克蘭持續尋求在海外擴展安全的合資無人機生產設施。

這份報告提及：「對台灣來說，這構成一項機會：憑藉其在製造、半導體及其他高科技微電子領域的既有精湛技術，可向烏克蘭提供零組件供應及合資合作。」

烏克蘭 歐洲 俄烏戰爭

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