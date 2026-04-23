看中東地緣衝突 經長：經濟影響有限 通膨可控

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
經濟部長龔明鑫。 記者曾學仁／攝影
經濟部長龔明鑫。 記者曾學仁／攝影

中東局勢動盪，影響全世界原油供應狀況。經濟部長龔明鑫昨（22）日表示，中東地緣政治衝突對台灣總體經濟影響有限，消費者物價指數（CPI）年增率可望低於2%，通膨控制相當不錯。

另外因應中東戰事，台電調度麥寮燃煤機組，龔明鑫表示，目前就是調度三個月，無延長規劃。

龔明鑫昨日赴立法院經濟委員會備詢時指出，4月預計會有四艘原油輪抵台，5月也規劃四至五艘原油輪銜接；目前兩大油源供應商中油與台塑化，僅各剩一艘油輪在波斯灣作業，其餘均改由紅海及其他出口管道運送。

龔明鑫表示，中油從美國採購原油占比已提高至60%，石油安全存量持續維持在140天左右，對油源有一定程度掌握。

針對立委賴士葆詢問參與美國阿拉斯加開採案的進度，龔明鑫表示，要等看見商業計畫書內容才能夠確認。

立委蔡易餘詢問，近期載運200萬桶原油的台灣籍油輪即將抵達麥寮港，是否足以解決塑膠包材不足困境，甚至緩解目前公共工程因缺乏瀝青，導致工期必須展延的問題？

龔明鑫分析，台灣每日原油使用量約15萬桶，單是這艘200萬桶油輪到港，就足以支撐國內半個多月需求，加上後續船班持續銜接，對穩定能源與石化原料供應具正面效益。

龔明鑫表示，目前初步盤點國內瀝青庫存及生產可供應至6月底，中油公司已經啟動直接對外採購瀝青，台塑化在原油陸續進場之後，亦能加速煉製瀝青增加供給。如果有承包商因為瀝青短缺導致工期受阻，經濟部可以針對個案進行媒合與協助。

針對未來油價走勢展望，龔明鑫分析，近期國際油價多在每桶90多美元徘徊，如果中東戰事逐步穩定，未來油價要高於每桶100美元的機率偏低，有機會維持在央行預估的全年均價每桶85美元，但如果中東戰爭持續延燒，價格也可能再有波動。

美國 台電 經濟部長

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