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TPISA會員大會 高標準自律 建立光電產業在能源轉型中的長期角色

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TPISA今日舉行會員大會，協會成員皆讚許去年6月成立的「經農雙次長平台」，納入廉政署監督，並期待透過此平台，建立一致、透明、迅速且可預期的審查標準，確保台灣綠能發展重回正軌。圖／TPISA提供
TPISA今日舉行會員大會，協會成員皆讚許去年6月成立的「經農雙次長平台」，納入廉政署監督，並期待透過此平台，建立一致、透明、迅速且可預期的審查標準，確保台灣綠能發展重回正軌。圖／TPISA提供

中華民國太陽光電產業永續發展協會（TPISA）選在4月22日「世界地球日」當天舉行會員大會。面對全球淨零轉型壓力與國內行政審查瓶頸，協會成員皆讚許去年6月成立的「經農雙次長平台」，納入廉政署監督，並期待透過此平台，建立一致、透明、迅速且可預期的審查標準，確保台灣綠能發展重回正軌。

光電永續協會理事長沈尚弘表示，儘管近期產業面臨認知作戰與行政僵局等逆境，但擁有百MW實力的大型開發商並未退縮，而是以「光電國家隊」的使命感，持續優化開發流程，確保綠電穩定產出。

經濟部次長賴建信、台電董事長曾文生、新上任的能源署長吳志偉與立法委員鍾佳濱等人也都親臨現場。賴建信表示，雖然有逆風，但飛機起飛需要逆風；曾文生鼓勵業者們，在逆風中趁勢而起；吳志偉也勉勵大家慢慢走過低谷，同時，鍾佳濱也鼓勵大家有太陽的地方就有光電，大家一定能挺過逆境。

此外，榮譽理事長蔡佳晋則強調，為滿足半導體業對綠電的剛性需求，應朝「漁電、農業、低地利區、有序開放」四路並進，並借鏡韓國經驗推動「公益型光電」，將收益回饋地方或是老農年金，以共榮模式扭轉偏見。

副理事長李豪與譚宇軒也分別針對法規制度提出建言。李豪指出，法規破碎化衝擊投資信心，建議統一法規邏輯，必要時研議再修法；譚宇軒則感謝政府部會的協助，目前針對既有電桿、魚塭夾雜國有地等繁瑣行政問題，已在逐步改善，未來將推動「分級審查」與「流程簡化」以加速設置效率。

常務理事、和暄綠能總經理王文蔚直言，光電產業不只是開發速度的競爭，應思考在能源轉型中的長期角色。他強調，業者應以「高標準自律」為原則，確保光電是為環境付出而非掠奪，與社會期待取得平衡，才能走得穩、走得遠。

對於目前社會上關注的漁電共生案場。光電永續協會會員都恪遵「農地農用」且已有大量養殖實績。他們透過資金挹注進行老舊魚塭重建、以科技養殖轉型與產銷履歷認證，不僅穩定產出如白蝦、虱目魚等漁產，更帶動青年返鄉與地方創生。

光電永續協會強調，漁電共生案場動輒數十億元的投資，業者不會冒撤照風險來經營不實，他們支持政府落實查核管理以優幣驅逐劣幣。未來將持續推動「養殖回歸專業」的分工模式與智慧監控，並呼籲社會理性看待漁電共生作為養殖升級與能源轉型雙贏的務實路徑，停止以訛傳訛。

光電永續協會表示，未來將持續扮演政府與產業間的橋樑，透過優化制度與資訊透明，讓光電產業成為吸引外資穩定投資、支持台灣半導體競爭力的核心支點。

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