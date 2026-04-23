國家訂碳價 不符市場機制 環長彭啓明：未來傾向透過總量管制排放交易

排碳大戶今年5月將繳交第一筆碳費，對於第二階段碳費費率是否調整，環境部長彭啓明昨（22）日表示，今年收完碳費後才會討論，當初訂定碳費調升目標，執行後發現「國家訂定一個價錢」並不符合市場機制。

他表示，未來更傾向透過ETS總量管制排放交易，作為碳定價的新制度。

立法院社福衛環委員會昨日邀請環境部專題報告「氣候變遷調適現況與全球調適目標接軌」，5月碳費開徵在即，環境部評估今年收費合計約45億元，立委關注國內碳定價機制。

外界預期，碳費費率審議會預計下半年討論碳費第二階段費率，國民黨立委王育敏質詢，未來碳費是否調升？或是遇到企業反彈就退讓？

彭啓明強調，今年5月才會收到第一筆碳費，基本上要待今年收完後，再來討論碳費調整，當時碳費審議會確實在決定碳費時設有調升目標，但後來執行時也發現，透過國家訂定一個價錢來調整碳定價，是不符合市場機制，所以更傾向用ETS總量管制的排放交易，以新制度把企業真實的碳定價反映到成本上。

外界解讀，因應國際變局，環境部擬暫不調整碳費費率，環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，碳費費率調整是要由下半年碳費審議會討論。

蔡玲儀表示，原先碳費審議會建議，在2030年時費率應為每噸40至60美元（約新台幣1,200元至1,900元），環境部希望，屆時可以有ETS碳交易制度銜接，且近期就要開始預先試行準備。

根據環境部規劃，台灣碳定價制度採「碳費先行」，目前已依《氣候變遷因應法》推動相關制度，今年5月首度以去年排碳量收取碳費，同時透過優惠費率鼓勵實質減量，並搭配自願減量核發減量額度等多元機制，以大帶小擴大減量參與，加大加速減量。

另外，未來中長期將參考國際經驗，逐步發展總量管制下的碳交易制度。環境部曾赴歐洲取經，了解歐盟ETS制度，將作為未來台版ETS政策重要參考。

據先前統計，全球已有75個國家或地區實施碳定價，包含39個實施碳稅費，36個實施總量管制排放交易。