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賴總統稱能源困難 民眾黨要府院反省

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

賴總統前天與環團坦言能源確實遇到困難。民眾黨主席黃國昌昨表示，在民進黨錯誤的能源政策下，企業和人民的壓力更大，綠營利用政策撈好撈滿，賴清德與行政院長卓榮泰應出來勇敢面對，檢討反省，而不是用這種私下對話、放話的方式來帶風向。

黃國昌受訪時表示，老實說，他有點不知要怎麼回答這個問題，聽起來心情很複雜，賴總統這番說詞，跟民進黨政府去年的說詞一百八十度大轉彎，當初卓榮泰是用什麼態度跟嘴臉，在面對核三要延役的訴求？民進黨在立法院那麼多的立委，對修核管法指著其他人的鼻子說「都是中共同路人、幫中共開後門」，結果現在賴清德自己出來說「政府壓力很大」？

黃國昌表示，他要告訴賴總統，企業的壓力更大，人民的壓力更大，在民進黨錯誤的能源政策下，漲了那麼多次的電價，用人民納稅錢撥補了好幾千億，壓力大的不是政府。民進黨錯誤的能源政策，讓那些搞綠電的，每個賺得缽滿盆滿，綠營怎麼會壓力大？現在生活過得非常好，賺了大把銀子，苦果由全台灣人民來承受。

黃國昌感嘆，在錯誤的能源政策下，台灣被耽誤了多少時間？包括人才流失、相關設備的準備、整個能源配比，目前能源韌性如此脆弱，根本沒有辦法面對。

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