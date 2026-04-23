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藍委提非核3大衝擊 核安會主委鬆口：核電有助穩電價

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
核安會主委陳明真昨在立院備質詢，針對核三再運轉計畫表示，目前按部就班在審查，無法加速。記者杜建重／攝影
核安會主委陳明真昨在立院備質詢，針對核三再運轉計畫表示，目前按部就班在審查，無法加速。記者杜建重／攝影

攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，日前已正式進入審查階段。立委羅智強昨表示，假如台灣沒有核電，將面對電力必缺、電價必漲、空汙必增的情況。核安會主委陳明真則鬆口坦言，核電確實有助於電價穩定。

立法院教育及文化委員會昨邀請核安會就我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為，進行專題報告。羅智強表示，樂見錯誤能源政策能夠改變，自己狗吠火車這麼多年，如今終於看到政策轉彎。立委葉元之則問到，是否核電真的有助穩定電價？陳明真鬆口回應，核電確實有助於電價穩定。

不過立委吳思瑤質疑，核能並非真的便宜，核能的投資、設備的更新、採購燃料棒，以及賠償風險等成本應該要全面檢視，不滿陳明真僅以電價來認定核電穩定電價的說法。陳明真聽後急忙澄清，該說法是根據台電的資料，並非核安會的立場。

經濟部於上月底已將七百多頁核三再運轉計畫送至核安會，核安會也於月初火速確認送審文件符合申請要件，並召開實質審查準備會議。陳明真則說，相關審查一定會按部就班，確保完全合乎核安的審查標準，但具體時間要以審查文件和相關進度為主，沒辦法承諾具體的再運轉時間。

不過負責我國核能安全的原子能委員會（核安會前身），在二○二三年五月於立法院會三讀通過「核能安全委員會組織法」，從二級單位原能會降級為三級獨立機關「核能安全委員會」。

立委柯志恩表示，如今政府要重啟核電，核安會應該要升格為二級主管機關，但行政院長卓榮泰說二級機關數量已經飽和，如今非核政策出現轉機，但感覺核安會卻被排除在施政圈之外，核安會應該要積極提出。

陳明真對此未直接回應，僅強調升格涉及行政院組織法，不過若有調整，確實對國際交流、核工人才培育會有幫助。

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