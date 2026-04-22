獨／台電高層人事異動 預計由郭天合回鍋接總座5月上任

中東戰事持續，能源不確定壓力續存，經濟部與台電決定向台塑調度麥寮1、3號燃煤機組發電支援，經濟部長龔明鑫21日表示，短期調度是指5、6、7月，目前沒有延長調度時間的規畫，選區在雲林縣的民進籍立委劉建國強調，反對麥寮1、3號機的調度，呼籲龔明鑫「不要對我們雲林人不好」。

2026-04-22 17:37