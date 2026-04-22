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獨／台電高層人事異動 預計由郭天合回鍋接總座5月上任
台灣電力公司高層異動。據了解，行政院近日已核定新一波人事案，其中台電總經理一職，將由前台電副總經理郭天合回鍋接任，預計5月11日上任。
郭天合出身自台電基層，在台電體系服務超過30年，去年7月才剛辦理退休，如今回鍋擔任台電總經理，受到外界關注。
郭天合是成功大學電機工程碩士，長期在台電服務，駐守發電第一線，曾任大林火力發電廠副廠長、大潭電廠廠長，也擔任過台電發電處處長，統籌全台電廠運轉與維護，後升任台電副總，兼任水火力發電事業部執行長，去年甫自台電退休。
郭天合學經歷亮眼，過去任職大林電廠、大潭電廠期間，也參與能源轉型等重要工作，過去在面對電力事故時，也曾站上第一線對外說明，並參與後續技術檢討與系統復原。在賴清德總統推動二次能源轉型的關鍵時刻，外界預料，郭天合接任總座後亦將扮演重要角色。
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