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公民電廠成光電突圍關鍵 業界籲建立回饋機制、強化地方參與

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
太陽光電永續發展協會榮譽理事長，同時也是寶晶能源董事長蔡佳晋提出仿效南韓建置太陽能村落等機制，打造公民電廠架構，建立「讓地方有感」的參與與回饋機制，有助突破當前太陽能發展困局。記者簡永祥／攝影
太陽光電永續發展協會榮譽理事長，同時也是寶晶能源董事長蔡佳晋提出仿效南韓建置太陽能村落等機制，打造公民電廠架構，建立「讓地方有感」的參與與回饋機制，有助突破當前太陽能發展困局。記者簡永祥／攝影

台灣太陽光電發展面臨土地與社會溝通雙重瓶頸，太陽光電永續發展協會榮譽理事長，同時也是寶晶能源董事長蔡佳晋今（22）日在太陽光電永續發展協會會員大會發表專題演說時指出，未來光電能否持續推進，關鍵不在技術，而在於能否建立「讓地方有感」的參與與回饋機制，其中「公民電廠」將是突破當前困局的重要方向。

他表示，國際上太陽光電以地面型為主，占比約六成，但台灣因土地與社會條件限制，屋頂型占比已高達三成五至七成，成長空間逐漸飽和，未來勢必回到地面型發展。然而，地面型光電長期受農地使用爭議與地方反對聲浪影響，推動困難。

蔡佳晋直言，問題核心在於地方居民「被需要卻未被關心」。當國家與產業強調能源需求時，地方卻缺乏參與與收益分享機制，導致光電被視為外來資本「入侵」，甚至被貼上破壞土地的標籤。

他指出，國際已有成熟案例可供借鏡。以南韓為例，政府推動太陽能發展時，導入類似「年金化」設計，目標在2030年建立2500個由居民參與的太陽能村落，將光電收益部分轉為長期穩定收入，使農民與居民能持續受益，提升參與意願；日本則透過制度化回饋機制與農電共生政策，讓地方社區與農民成為利害關係人，而非單純被動接受者。

反觀台灣，目前多仰賴開發商自行提供回饋，缺乏制度化設計，在電價壓力與國際市場變動下，業者利潤有限，難以長期支撐地方回饋，導致社會信任難以建立。他強調，「不能只靠企業善意，必須由國家建立機制」。

因此，蔡佳晋提出多項建議，包括建立公民參與型光電機制，讓居民能透過投資、收益分配或基金形式參與，甚至可結合金融工具，如綠色存款或低利貸款，降低參與門檻，強化誘因。此外，也建議政府加速審查流程，在符合公益與公民參與條件下，縮短開發與環評時程，提升推動效率。

他也提到，台灣目前缺乏專屬「綠能基金」制度，無法有效將光電收益回流地方，未來應借鏡國際經驗，建立長期穩定的資金機制，用於社區回饋與公共建設，讓光電不僅是能源設施，更成為地方發展的一部分。

在產業面，隨著半導體與人工智慧（AI）發展帶動電力需求快速攀升，台積電用電占比持續提高，未來再生能源供應壓力將進一步加劇。同時，全球減碳趨勢與地緣政治風險，也使能源自主與韌性成為國家重要課題。

蔡佳晋強調，太陽光電不僅是發電工具，更是社會關係的重建過程。「光電發的是電，但更重要的是人與人之間的連結」，唯有讓地方產生歸屬感與認同感，從「被動接受」轉為「主動參與」，才能讓再生能源真正融入社區，成為被需要、也被尊重的基礎建設。

太陽光電

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