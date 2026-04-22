公民電廠成光電突圍關鍵 業界籲建立回饋機制、強化地方參與

台灣太陽光電發展面臨土地與社會溝通雙重瓶頸，太陽光電永續發展協會榮譽理事長，同時也是寶晶能源董事長蔡佳晋今（22）日在太陽光電永續發展協會會員大會發表專題演說時指出，未來光電能否持續推進，關鍵不在技術，而在於能否建立「讓地方有感」的參與與回饋機制，其中「公民電廠」將是突破當前困局的重要方向。

他表示，國際上太陽光電以地面型為主，占比約六成，但台灣因土地與社會條件限制，屋頂型占比已高達三成五至七成，成長空間逐漸飽和，未來勢必回到地面型發展。然而，地面型光電長期受農地使用爭議與地方反對聲浪影響，推動困難。

蔡佳晋直言，問題核心在於地方居民「被需要卻未被關心」。當國家與產業強調能源需求時，地方卻缺乏參與與收益分享機制，導致光電被視為外來資本「入侵」，甚至被貼上破壞土地的標籤。

他指出，國際已有成熟案例可供借鏡。以南韓為例，政府推動太陽能發展時，導入類似「年金化」設計，目標在2030年建立2500個由居民參與的太陽能村落，將光電收益部分轉為長期穩定收入，使農民與居民能持續受益，提升參與意願；日本則透過制度化回饋機制與農電共生政策，讓地方社區與農民成為利害關係人，而非單純被動接受者。

反觀台灣，目前多仰賴開發商自行提供回饋，缺乏制度化設計，在電價壓力與國際市場變動下，業者利潤有限，難以長期支撐地方回饋，導致社會信任難以建立。他強調，「不能只靠企業善意，必須由國家建立機制」。

因此，蔡佳晋提出多項建議，包括建立公民參與型光電機制，讓居民能透過投資、收益分配或基金形式參與，甚至可結合金融工具，如綠色存款或低利貸款，降低參與門檻，強化誘因。此外，也建議政府加速審查流程，在符合公益與公民參與條件下，縮短開發與環評時程，提升推動效率。

他也提到，台灣目前缺乏專屬「綠能基金」制度，無法有效將光電收益回流地方，未來應借鏡國際經驗，建立長期穩定的資金機制，用於社區回饋與公共建設，讓光電不僅是能源設施，更成為地方發展的一部分。

在產業面，隨著半導體與人工智慧（AI）發展帶動電力需求快速攀升，台積電用電占比持續提高，未來再生能源供應壓力將進一步加劇。同時，全球減碳趨勢與地緣政治風險，也使能源自主與韌性成為國家重要課題。

蔡佳晋強調，太陽光電不僅是發電工具，更是社會關係的重建過程。「光電發的是電，但更重要的是人與人之間的連結」，唯有讓地方產生歸屬感與認同感，從「被動接受」轉為「主動參與」，才能讓再生能源真正融入社區，成為被需要、也被尊重的基礎建設。