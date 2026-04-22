風電外商頻撤台將影響離岸風電設置目標？ 能源署回應了

有關業者宣布調整在台離岸風電投資布局等相關報導，經濟部能源署22日表示，離岸風電產業為資本密集行業，風場設置涉及融資相關議題，尊重國內外綠能開發商因應外在投資環境變化及商業模式考量，所進行的全球投資策略調整，相關決策屬個別業者的投資布局規劃，不影響離岸風電設置目標。

能源署補充，業者退場的海域空間，將於後續選商期程陸續釋出，政府將持續滾動優化離岸風電發展環境，明確離岸風電政策穩定推動策略。

為提供台灣離岸風電友善環境，能源署說明，已建立公開透明法規機制、盤點國內場址空間、協調國發會將國家融資保證機制由六成提高至八成、鼓勵官股銀行投入融資等機制，同時透過定期管考機制，掌握各風場建置進度，適時提供必要行政協助。

能源署統計，截至今年4月22日止已完成490座風機設置，裝置容量已達4.6GW，累計投資金額已達約8,000億元。經濟部更於3月27日正式對外公告區塊開發第三期（3-3）選商機制，創造互利共榮效益，持續打造具競爭力的市場環境。

能源署強調，離岸風電去年單年完成100座風力機安裝，累計風力機設置容量4.43GW，依據國際風能組織統計，排名世界第五位，推動成果有目共睹，政府將以穩健務實的態度推動相關政策，持續朝向能源安全、產業發展與淨零轉型目標邁進，同時增進國內業者國際競爭力。