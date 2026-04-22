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2026跨國企業海外投資論壇 拆解地緣政治格局重塑後投資風險與商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
國際通商法律事務所攜手台灣玉山科技協會22日共同主辦「2026跨國企業海外投資論壇」。台灣玉山科技協會／提供
國際通商法律事務所攜手台灣玉山科技協會22日共同主辦「2026跨國企業海外投資論壇」。台灣玉山科技協會／提供

國際通商法律事務所（Baker McKenzie台北所）攜手台灣玉山科技協會22日共同主辦「2026跨國企業海外投資論壇」，聚焦馬來西亞印尼日本越南泰國五大市場，邀集逾十五位來自亞太各地的法律專家、產業重量級人士及政府官員，深度拆解地緣政治格局重塑後的海外投資法律風險與商機，為台灣企業提供最前瞻的實戰策略視野。

近兩年來，全球地緣政治的劇烈震盪已根本性地改寫了跨境投資的遊戲規則。美國對中國半導體及關鍵技術的出口管制持續收緊，迫使台灣製造業加速「去風險化」布局；東協國家憑藉龐大的人口紅利、原物料優勢與優惠投資政策，迅速崛起為台商「中國加一」甚至「中國加多」策略的核心目的地；而日本在公司治理改革與外資準入政策鬆綁的雙重驅動下，亦成為外資併購的新熱土。

「企業需要的不只是投資目的地的選擇，而是在高度不確定的環境中，能夠預判風險、靈活因應、並掌握先機的完整決策框架。」國際通商法律事務所主持律師邵瓊慧在今日開幕致詞中強調，「根據本所就台灣海外投資與併購趨勢的分析，台灣企業海外投資的首選包括日本、泰國、馬來西亞、越南、印尼，本次論壇特別邀請專家們為台灣企業量身打造全球投資新視角，這正是我們舉辦本論壇最根本的初衷」。

台灣玉山科技協會理事長童子賢亦在致詞中點出，「全球地緣政治動盪加劇，企業海外投資由效率轉向重視韌性與風險控管。全球產業共同面對政策與供應鏈不確定性，台灣憑藉科技產業優勢與全球布局經驗，仍具發展機會。同時，AI帶動能源需求攀升與氣候變遷帶來的風險，能源穩定成關鍵，應強化結構韌性以支撐產業競爭力」。

論壇首場專題演講由Baker McKenzie亞太區交易服務組負責人屈愛青（Tracy Wut）主講，講題為「在地緣政治升溫中重新思考全球價值鏈：企業面臨的風險管理、投資判斷與韌性布局」。

屈愛青指出，地緣政治不確定性成為企業轉型催化劑，加速企業從全球化走向區域化 –其中東南亞以及亞太地區成為資產重配與供應鏈韌性重塑的關鍵市場。企業管理層正從被動應對轉向主動布局，透過策略性和遠瞻性的投資、併購和在地合作，強化營運韌性和企業價值，使其成為在新常態中實現可持續性成長與風險對沖的核心策略。

第二場專題演講由東南亞影響力聯盟共同創辦人黃齊元主講「危機即契機：地緣政治重組下企業海外資產的機會與挑戰」。黃齊元以其長年深耕東南亞跨境投資的實戰經驗，指出台灣企業的海外投資已進入新階段，「過去我們追求成本優勢，現在我們必須追求策略性價值。東南亞市場的數位轉型、能源變革與資本市場開放,為台灣企業提供了前所未有的成長空間,但也需要更精準的市場判斷與法律支持」。

論壇閉幕致詞由國際通商法律事務所執行合夥律師胡浩叡代表主辦方致謝。胡浩叡指出，今日論壇呈現的不僅是五個市場的機會圖譜，更是企業如何透過「法律先行、合規領路」的策略思維，將地緣政治的不確定性轉化為可計算、可管理的競爭變數。

「本次論壇充分展現了台灣企業在亞太區域的策略定位。透過深度且實用的法律分析與前瞻的產業洞見，我們協助企業在複雜的國際環境中掌握機會、降低風險，並建立長期競爭優勢。這正是國際通商法律事務所作為企業立足全球的最佳夥伴與核心服務價值」胡浩叡表示。

日本 美國 亞太 馬來西亞 印尼 泰國 越南

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