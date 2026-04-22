快訊

密戀翻車後逆轉！朱軒洋接棒認愛吳卓源：更珍惜這份感情

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

聽新聞
0:00 / 0:00

龔明鑫：麥寮燃煤1、3號機僅短期調度3個月 除非出現一條件

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
立法院經濟委員會21日審查115年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分，經濟部長龔明鑫（右）列席報告並備詢，立委劉建國對調度麥寮燃煤機組表示反對，龔明鑫解釋只是多元調度，目前就是3個月，沒有延長規畫。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會21日審查115年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分，經濟部長龔明鑫（右）列席報告並備詢，立委劉建國對調度麥寮燃煤機組表示反對，龔明鑫解釋只是多元調度，目前就是3個月，沒有延長規畫。記者曾學仁／攝影

中東戰事持續，能源不確定壓力續存，經濟部與台電決定向台塑調度麥寮1、3號燃煤機組發電支援，經濟部長龔明鑫21日表示，短期調度是指5、6、7月，目前沒有延長調度時間的規畫，選區在雲林縣的民進籍立委劉建國強調，反對麥寮1、3號機的調度，呼籲龔明鑫「不要對我們雲林人不好」。

龔明鑫21日至立法院經濟委員會報告115年度經濟部預算案。立委劉建國質詢龔明鑫及台電董事長曾文生，預期中東戰事還要再打多久？若戰爭一直打下去，是否延長麥電1、3號機的調度時間？

龔明鑫表示，向台塑麥電調度時間是5、6、7月支援發電，目前沒有延長調度時間的規畫，除非戰事愈趨激烈，但其操作許可2027年屆滿，也沒辦法延長調度時間。劉建國則擔心，延到8、9、10月也還在操作許可期限內，對利用燃煤的麥寮電廠支援發電的作法表示不認同。

龔明鑫解釋，向麥電短期調度是因為戰爭剛發生時，要做更充分、更多元的準備，但過了3個月以後，會有較多時間做充分調度，也就不一定要用到麥寮電廠的支援了。

劉建國質疑龔明鑫承諾麥電支援上來後可降低中火用煤量的說法，等於降中火的用煤、增加雲林的用煤，「這樣是行不通的」、「不要對我們雲林人不好」、「我堅決反對用麥1、麥3到底」。

龔明鑫也對目前的油氣存量提出說明，原油庫存約140天，天然氣存量約12天，均高於法定安全存量，工程界關注的瀝青供應可滿足至6月底。

曾文生 雲林 經濟部 龔明鑫 麥寮

延伸閱讀

台積電在高雄5座廠用電量巨大 地方議員頻表態：應加速發展綠電

中國惠台十大措施有用嗎？ 龔明鑫回應了

強化海外布局 經濟部預計今年在美增設新據點

南投焚化爐爭議未歇 彭啓明：還在地方程序 中央無法介入

相關新聞

台灣任PIPIR顧問 陳冲：上不了主桌 上小桌不要最後不見

新世代金融基金會董事長陳冲4月10號在中美文化經濟協會以「從碎片化到多極化 全球化猶在?」為題發表專題演講，他特別強調，站在多極化的十字路口，台灣不得不審慎面對，並且警告，台灣參與印太產業韌性夥伴(PIPIR)，擔任advisor，但是不要因為上不了主桌，只好另找一個小桌子，結果小桌子能不能拿到主桌的資料不得而知，但卻越移越遠，最後消失不見。

台灣也有大麥克指數！全台薪資地圖揭台北薪資全台第3 但宜居僅排第6

經濟學常用「大麥克指數」衡量各國購買力，薪資查詢平台《比薪水》則推出「台灣薪資地圖」，以全台各縣市的薪資為基準，換算成咖啡、手機、電動車與房價的購買成本。直觀的天氣圖與「體感溫度」，呈現各地勞工薪資與生活品質的真實落差。以台北市為例，平均月薪44,010元高居全台第3，但計入高物價與高房價後，反映真實感受的「體感溫度」卻下滑至第6名。

52%勞工憂移工衝擊市場 50% 認為不影響自己 調查揭勞工最在意的事

印度移工引進政策引發熱議，薪資查詢平台《比薪水》調查發現，52.3% 勞工預期移工對就業市場有負面影響，卻有 50.3% 表示自己的工作未受威脅。勞工所在意的，是就業市場的整體薪資。

龔明鑫：麥寮燃煤1、3號機僅短期調度3個月 除非出現一條件

中東戰事持續，能源不確定壓力續存，經濟部與台電決定向台塑調度麥寮1、3號燃煤機組發電支援，經濟部長龔明鑫21日表示，短期調度是指5、6、7月，目前沒有延長調度時間的規畫，選區在雲林縣的民進籍立委劉建國強調，反對麥寮1、3號機的調度，呼籲龔明鑫「不要對我們雲林人不好」。

台綜院：3月電力景氣續亮紅燈 經濟成長上看11.4%

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，儼然成為台灣經濟最堅實的護盾。台綜院22日發布3月份電力景氣指數（EPI），在AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴張帶動下，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.76%，電力景氣燈號續呈「熱絡」紅燈。台綜院並同步上修經濟表現，初估3月經濟成長率達11.4%。

勞動部產業新尖兵最高補助10萬元 更有學習獎勵金鼓勵青年投入培訓

勞動部推動「產業新尖兵計畫」，培育符合產業需求即戰力人才，符合資格參訓青年，最高可獲10萬元補助，訓練期間每月還可請領8000元學習獎勵金，藉此鼓勵青年安心投入技能培訓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。