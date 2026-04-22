龔明鑫：麥寮燃煤1、3號機僅短期調度3個月 除非出現一條件

中東戰事持續，能源不確定壓力續存，經濟部與台電決定向台塑調度麥寮1、3號燃煤機組發電支援，經濟部長龔明鑫21日表示，短期調度是指5、6、7月，目前沒有延長調度時間的規畫，選區在雲林縣的民進籍立委劉建國強調，反對麥寮1、3號機的調度，呼籲龔明鑫「不要對我們雲林人不好」。

龔明鑫21日至立法院經濟委員會報告115年度經濟部預算案。立委劉建國質詢龔明鑫及台電董事長曾文生，預期中東戰事還要再打多久？若戰爭一直打下去，是否延長麥電1、3號機的調度時間？

龔明鑫表示，向台塑麥電調度時間是5、6、7月支援發電，目前沒有延長調度時間的規畫，除非戰事愈趨激烈，但其操作許可2027年屆滿，也沒辦法延長調度時間。劉建國則擔心，延到8、9、10月也還在操作許可期限內，對利用燃煤的麥寮電廠支援發電的作法表示不認同。

龔明鑫解釋，向麥電短期調度是因為戰爭剛發生時，要做更充分、更多元的準備，但過了3個月以後，會有較多時間做充分調度，也就不一定要用到麥寮電廠的支援了。

劉建國質疑龔明鑫承諾麥電支援上來後可降低中火用煤量的說法，等於降中火的用煤、增加雲林的用煤，「這樣是行不通的」、「不要對我們雲林人不好」、「我堅決反對用麥1、麥3到底」。

龔明鑫也對目前的油氣存量提出說明，原油庫存約140天，天然氣存量約12天，均高於法定安全存量，工程界關注的瀝青供應可滿足至6月底。