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台綜院：3月電力景氣續亮紅燈 經濟成長上看11.4%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台綜院22日發布3月份電力景氣指數（EPI），在AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴張帶動下，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.76%，電力景氣燈號續呈「熱絡」紅燈。本報資料照片
台綜院22日發布3月份電力景氣指數（EPI），在AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴張帶動下，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.76%，電力景氣燈號續呈「熱絡」紅燈。本報資料照片

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，儼然成為台灣經濟最堅實的護盾。台綜院22日發布3月份電力景氣指數（EPI），在AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴張帶動下，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.76%，電力景氣燈號續呈「熱絡」紅燈。台綜院並同步上修經濟表現，初估3月經濟成長率達11.4%。

觀察電量指標，台綜院指出，若單看台電，3月高壓以上整體產業用電量成長1.19%。其中，服務業受惠內需熱絡，成長達4.14%，表現亮眼；製造業用電成長0.58%則相對溫和。隨著再生能源發電快速成長，企業綠電使用比重持續提升，部分製造業用電需求轉由再生能源供應。

在各主要產業表現方面，半導體業與電腦電子產業無疑是帶動經濟衝鋒的核心引擎。台綜院表示，半導體業因先進製程與先進封裝需求供不應求，3月用電量較去年同期成長5.92%。電腦、電子及光學製品業表現更為驚人，在AI伺服器與網通設備強勁支撐下，3月用電量暴增20.4%。

傳統產業則持續冷熱互見。台綜院指出，機械設備業受惠於半導體擴產帶動的設備需求，3月用電轉為正成長0.5%，景氣緩步回溫。化學材料業與鋼鐵業受中東戰事推升原物料價格影響，出現提前備料及漲價效應，3月用電量較去年同期減少0.99%，用電跌幅已明顯收斂。

傳統紡織業仍面臨嚴峻挑戰，台綜院指出，受中國大陸低價競爭及石化原料擴產影響，3月用電量大幅衰退13.38%，不過，部分業者已加速轉型，切入玻纖布及半導體相關高值化材料，嘗試尋找新出路。

台綜院分析，台灣整體景氣仍維持穩健，關鍵在於AI與算力需求持續擴張，逐步取代傳統終端需求，成為主導產業發展的核心動能；部分傳統產業亦受原物料價格上升與短期備貨需求帶動，呈現「價漲量增」，用電表現略有改善。

台綜院指出，台灣憑藉半導體與AI供應鏈的關鍵地位，形成抵禦外部衝擊的產業優勢，不僅支撐出口動能，亦帶動整體經濟表現優於多數國家；在AI驅動的結構性成長動能持續擴散下，國內經濟即使面臨外部不確定性，仍維持穩健擴張態勢。

台電 再生能源 半導體

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