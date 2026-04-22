勞動部產業新尖兵最高補助10萬元 更有學習獎勵金鼓勵青年投入培訓

勞動部推動「產業新尖兵計畫」，培育符合產業需求即戰力人才，符合資格參訓青年，最高可獲10萬元補助，訓練期間每月還可請領8000元學習獎勵金，藉此鼓勵青年安心投入技能培訓。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，產業新尖兵計畫，課程以政府重點推動的產業為核心，涵蓋人工智慧、資訊科技、電子電機及數位行銷等熱門領域，並強調實務導向教學，協助15至29歲待業青年在短時間內培養企業所需專業能力，有效縮短學用落差。

他指出，近兩年雲嘉南分署已開辦近40門課程，培訓800位學員，訓後就業率達8成以上，平均起薪逾3萬5千元。

劉邦棟進一步說，產業新尖兵計畫訓練課程政府補助最高10萬元，為提高青年參訓及就業意願，參訓學員須先繳交1萬元訓練費，如在訓後90天內成功就業，就可全額領回。此外，勞動部加碼提供每月8000元學習獎勵金，最長可領12個月，協助青年在轉職與求職期間穩定經濟來源。

25歲的林君穎畢業於某私立科大電機所，投了多間知名科技大廠履歷都沒消息，後經友人推薦參加產業新尖兵計畫「電力電子與機電自動化工程師職能訓練班」課程，完成500小時密集實務訓練後，結訓後隨即進入知名科技大廠擔任UPS部門研發工程師，薪水更直接60K起跳，讓他開心不已。

林君穎說，學校以理論為主，訓練課程實作機會多很多；產業新尖兵課程著重實務，還有學費補助與學習獎勵金支持，讓他無後顧之憂專注學技能，他也以自身經歷鼓勵年輕人善用政府資源，強化自身競爭力。

雲嘉南分署說，目前產業新尖兵課程已陸續開班，雲嘉南地區規劃開設包括「AI動畫遊戲數位內容跨域開發人才培訓班」、「生成式AI技術與數位行銷人才養成班」、「無人機產業應用專業操作人員培訓班」、「Java全端整合實務運用就業養成班」及「智慧製造與永續環境資源管理整合實務班」等19班。

訓練時數介於200至400小時，課程資訊可至台灣就業通「產業新尖兵計畫」專區（https://elite.taiwanjobs.gov.tw/）查詢，或電洽（06）6985945轉1523。

25歲的林君穎參加產業新尖兵計畫，順利進入科技大廠擔任UPS部門研發工程師，薪水更直接60K起跳。記者謝進盛／翻攝