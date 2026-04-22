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傳曾為輝達備案預定地…松南營區下一步？產發局曝初步規畫

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。圖／本報資料照片
松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地。圖／本報資料照片

一度被傳出輝達備案預定地的台北市松山區松山機場南側松南營區，面積達6公頃，北市議員許淑華呼籲，未來開發要納入在地意見。產發局長陳俊安表示，初步評估是作為能帶動產業鏈、扶植新創生態系的AI產業，也會持續與地方溝通。

許淑華表示，過去市府再談這塊松南營區的利用再生，但是相關定位、哪些產業別進駐都沒有具體承諾，僅有聽聞是AI產業鏈，但是輝達已進駐北士科，「那在地還需要AI新創園區嗎？」特別是民生社區，高齡化嚴重，在地比起AI，更需要的是長照社福。

她說，現在市府也撥3600多萬元給國有財產署，以及500多萬元開發評估計畫，應該要納入地方意見，「可以做AI但是否也要納入在地想法。」

產發局長陳俊安說，3600多萬元購置的是松南營區裡有一棟是用年限還沒有到的建物，市府編列預算將建物買回，同時編列4000多萬元預算，預計今年底拆除松南營區其餘建築。

陳俊安說，由於松南營區的基地對台北市而言，是相當稀缺、腹地完整的土地，在先前副市長李四川責成下進行營區產業開發可行性評估，初步評估作為AI產業，但是希望是能帶動供應鏈、新創生態系扶植，所以該產業是要肩負生態系建立功能。

他也強調，市府會詢問在地意見後，再進行可行性評估。

輝達 許淑華 北士科 松南營區

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