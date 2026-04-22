高階人才全球競逐 如何守住公司機密？德勤商務教三招

在高階人才全球競逐、核心技術外流風險升高的情況下，企業如何同時守住營業秘密、又能吸引並留住人才，已成為當前經營管理最關鍵的課題。德勤商務法律事務所22日舉辦論壇指出，企業不能再把營業秘密保護視為單純法遵問題，而是必須結合法務與人資，透過制度設計與文化建立，打造長期競爭力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，營業秘密與競業禁止早已跨越單一部門範疇，牽動企業治理與人才策略，企業在面對高階人才流動與營業秘密風險時，必須透過跨專業合作，整合法律、人資與治理觀點，才能建立可落地的制度，提升組織韌性。

且半導體產業的人才流動問題最為明顯。聯發科技股份有限公司法務長宿文堂指出，台灣在全球供應鏈中具關鍵地位，但競爭也日益激烈，企業必須持續投入研發，同時強化營業秘密保護。

宿文堂分析，高階技術人才具備高度談判能力，競業禁止不再只是勞動法問題，而是涉及智慧財產與公平競爭的多重法益，建議在審查競業禁止條款時，應回歸契約自由原則，並在個案中衡量限制範圍的合理性，在保護技術、促進人才流動與維持市場競爭之間取得平衡。

從制度面來看，學界則認為現行規範仍有調整空間。國立臺灣大學教授徐婉寧指出，我國已將離職後競業禁止條款入法，但在補償金額及限制範圍的認定上，仍缺乏明確標準，導致預測性不足，也可能過度限制契約自由，應可參考日本制度，讓法院在個案中有更大裁量空間，依產業特性彈性判斷條款是否合理。

制度之外，留才才是根本。宏碁集團全球人資長林弘道指出，營業秘密保護若只靠合約，很難真正發揮效果，核心在於讓人才認同公司。他認為，當員工相信在企業內能獲得更好的發展與回報，自然會降低外流風險。

在治理策略上，德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏建議，企業應從三個面向著手，首先是建立動態合規機制，從員工入職到升遷，持續檢視其接觸營業秘密的權限與競業條款的合理性；其次是從源頭降低風險，透過教育訓練與職涯規劃提升員工忠誠度；第三則是打造尊重智慧財產的企業文化，讓「守密」從法律義務轉變為員工自發的專業價值。

政府也從制度面提醒企業強化人員管理。經濟部智慧財產局局長廖承威指出，人員管理是營業秘密保護的核心，企業應建立完整流程，包括入職宣導、在職監控及離職防護，並透過教育訓練降低員工誤觸法規的風險。同時，對外也應透過契約、紀錄與機密回收機制，形成完整防護網。

最後，德勤商務法律事務所資深副總經理鄭淑芬指出，實務上企業多以「員工生命周期」建立管理制度，但常見問題包括制度與執行落差、教育訓練流於形式，以及跨部門協調不足。未來趨勢將朝向以人資為核心，結合法務與資安，建立可稽核、可追溯的整合管理架構，全面提升營業秘密保護與風險應對能力。