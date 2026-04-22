快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

高階人才全球競逐 如何守住公司機密？德勤商務教三招

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。圖／業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。圖／業者提供

在高階人才全球競逐、核心技術外流風險升高的情況下，企業如何同時守住營業秘密、又能吸引並留住人才，已成為當前經營管理最關鍵的課題。德勤商務法律事務所22日舉辦論壇指出，企業不能再把營業秘密保護視為單純法遵問題，而是必須結合法務與人資，透過制度設計與文化建立，打造長期競爭力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，營業秘密與競業禁止早已跨越單一部門範疇，牽動企業治理與人才策略，企業在面對高階人才流動與營業秘密風險時，必須透過跨專業合作，整合法律、人資與治理觀點，才能建立可落地的制度，提升組織韌性。

半導體產業的人才流動問題最為明顯。聯發科技股份有限公司法務長宿文堂指出，台灣在全球供應鏈中具關鍵地位，但競爭也日益激烈，企業必須持續投入研發，同時強化營業秘密保護。

宿文堂分析，高階技術人才具備高度談判能力，競業禁止不再只是勞動法問題，而是涉及智慧財產與公平競爭的多重法益，建議在審查競業禁止條款時，應回歸契約自由原則，並在個案中衡量限制範圍的合理性，在保護技術、促進人才流動與維持市場競爭之間取得平衡。

從制度面來看，學界則認為現行規範仍有調整空間。國立臺灣大學教授徐婉寧指出，我國已將離職後競業禁止條款入法，但在補償金額及限制範圍的認定上，仍缺乏明確標準，導致預測性不足，也可能過度限制契約自由，應可參考日本制度，讓法院在個案中有更大裁量空間，依產業特性彈性判斷條款是否合理。

制度之外，留才才是根本。宏碁集團全球人資長林弘道指出，營業秘密保護若只靠合約，很難真正發揮效果，核心在於讓人才認同公司。他認為，當員工相信在企業內能獲得更好的發展與回報，自然會降低外流風險。

在治理策略上，德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏建議，企業應從三個面向著手，首先是建立動態合規機制，從員工入職到升遷，持續檢視其接觸營業秘密的權限與競業條款的合理性；其次是從源頭降低風險，透過教育訓練與職涯規劃提升員工忠誠度；第三則是打造尊重智慧財產的企業文化，讓「守密」從法律義務轉變為員工自發的專業價值。

政府也從制度面提醒企業強化人員管理。經濟部智慧財產局局長廖承威指出，人員管理是營業秘密保護的核心，企業應建立完整流程，包括入職宣導、在職監控及離職防護，並透過教育訓練降低員工誤觸法規的風險。同時，對外也應透過契約、紀錄與機密回收機制，形成完整防護網。

最後，德勤商務法律事務所資深副總經理鄭淑芬指出，實務上企業多以「員工生命周期」建立管理制度，但常見問題包括制度與執行落差、教育訓練流於形式，以及跨部門協調不足。未來趨勢將朝向以人資為核心，結合法務與資安，建立可稽核、可追溯的整合管理架構，全面提升營業秘密保護與風險應對能力。

左起依序是國立臺灣大學教授徐婉寧、聯發科技股份有限公司法務長宿文堂、宏碁集團全球人資長林弘道、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏、德勤商務法律事務所資深副總經理鄭淑芬、社團法人中華人力資源發展協會副理事長狄家葳。圖／業者提供
左起依序是國立臺灣大學教授徐婉寧、聯發科技股份有限公司法務長宿文堂、宏碁集團全球人資長林弘道、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏、德勤商務法律事務所資深副總經理鄭淑芬、社團法人中華人力資源發展協會副理事長狄家葳。圖／業者提供

半導體

延伸閱讀

保險法修法三大爭議 勞動契約入法無共識

回應保險法177條修法爭議 金管會副主委陳彥良強調契約自由

智慧經營／艾美特電器董事長史瑞斌精準管理 輕資產化勝出

新北產經大學開課 規畫77堂專業課助企業升級

相關新聞

台灣任PIPIR顧問 陳冲：上不了主桌 上小桌不要最後不見

新世代金融基金會董事長陳冲4月10號在中美文化經濟協會以「從碎片化到多極化 全球化猶在?」為題發表專題演講，他特別強調，站在多極化的十字路口，台灣不得不審慎面對，並且警告，台灣參與印太產業韌性夥伴(PIPIR)，擔任advisor，但是不要因為上不了主桌，只好另找一個小桌子，結果小桌子能不能拿到主桌的資料不得而知，但卻越移越遠，最後消失不見。

台灣也有大麥克指數！全台薪資地圖揭台北薪資全台第3 但宜居僅排第6

經濟學常用「大麥克指數」衡量各國購買力，薪資查詢平台《比薪水》則推出「台灣薪資地圖」，以全台各縣市的薪資為基準，換算成咖啡、手機、電動車與房價的購買成本。直觀的天氣圖與「體感溫度」，呈現各地勞工薪資與生活品質的真實落差。以台北市為例，平均月薪44,010元高居全台第3，但計入高物價與高房價後，反映真實感受的「體感溫度」卻下滑至第6名。

52%勞工憂移工衝擊市場 50% 認為不影響自己 調查揭勞工最在意的事

印度移工引進政策引發熱議，薪資查詢平台《比薪水》調查發現，52.3% 勞工預期移工對就業市場有負面影響，卻有 50.3% 表示自己的工作未受威脅。勞工所在意的，是就業市場的整體薪資。

高階人才全球競逐 如何守住公司機密？德勤商務教三招

在高階人才全球競逐、核心技術外流風險升高的情況下，企業如何同時守住營業秘密、又能吸引並留住人才，已成為當前經營管理最關鍵的課題。德勤商務法律事務所22日舉辦論壇指出，企業不能再把營業秘密保護視為單純法遵問題，而是必須結合法務與人資，透過制度設計與文化建立，打造長期競爭力。

中東戰事衝擊台灣經濟？ 龔明鑫：影響有限

即便中東局勢動盪陰影籠罩全球，但台灣經濟依然展現強烈韌性。經濟部長龔明鑫22日表示，受惠於AI相關資通訊產品需求旺盛，加上國內原油及天然氣儲備量遠高於法定天數，評估地緣政治衝突對台灣總體經濟影響有限，外銷訂單與傳產表現均呈現正向成長趨勢。

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

富邦邁入65周年重要里程碑，響應4/22世界地球日精神，將持續以「正向力量 成就可能TM」為使命，從金融本業出發，攜手供應商、客戶與大眾，透過資金導引、風險管理與全民參與，推動價值鏈永續轉型，讓每個角色都能成為改變的一部分。 富邦金控總經理韓蔚廷表示，台灣邁向永續社會需要各界持續投入，富邦金控將積極串連供應商、客戶與大眾，讓金融成為支持轉型的力量，攜手為台灣累積長遠而正向的改變。 富邦金控近年持續擴大綠色投融資規模，2025年綠色金融實績已突破新台幣2.7兆元，並進一步調升2030年目標至3.2兆元，加速引導投融資客戶邁向淨零；2025年，富邦亦提出更積極的脫碳時程，明確訂定2030年底前全面退出燃料煤相關產業、2040年底前退出非典型油氣產業之投資與承保業務（若已提出符合巴黎協定目標之減碳轉型計畫者除外），推動產業永續轉型。 在企業內部，富邦亦透過員工永續行動深化企業永續文化。員工永續活動邁入第3年，4 月中號召金控及9家子公司近百位同仁造訪北台灣國寶級濕地「新竹香山濕地

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。