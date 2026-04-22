中東戰事衝擊台灣經濟？ 龔明鑫：影響有限

即便中東局勢動盪陰影籠罩全球，但台灣經濟依然展現強烈韌性。經濟部長龔明鑫22日表示，受惠於AI相關資通訊產品需求旺盛，加上國內原油及天然氣儲備量遠高於法定天數，評估地緣政治衝突對台灣總體經濟影響有限，外銷訂單與傳產表現均呈現正向成長趨勢。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會，會前受訪指出，目前各國際機構紛紛上修台灣經濟成長率預測，如亞洲開發銀行（ADB）估計可達7.6%，國際貨幣基金（IMF）雖估5%多，但也同樣呈現上修。他分析，台灣1至3月出口年增率高達51%，主要功臣就是AI相關產品需求極度暢旺，這使得出口動能足以抵銷地緣政治的負面衝擊。

針對市場擔心的能源供應鏈安全，龔明鑫強調，國內能源儲備狀況十分穩健。原油部分，法定儲備量為90天，目前實際儲存量約140天，維持正常；天然氣部分，法定儲備量為11天，目前則約12天，且4月份中油與台化共有四艘原油船隻陸續抵港，情況一切正常。

而在物價壓力方面，中東戰事雖可能波及國際油價，但龔明鑫認為對台影響受控。他表示，政府持續從源頭端進行價格控制，目前觀察台灣物價指數（CPI）仍可維持在2%通膨警戒線以下，相較於其他國家，台灣在通膨控制上的表現相當不錯。

觀察接單表現，3月外銷訂單金額達911億美元，首度單月突破「900億」大關。龔明鑫指出，除了資通訊（ICT）產業持續維持高成長外，傳統產業也已揮別去年陰霾，開始呈現正成長態勢，短期看來應該會持續維持正向。

至於美方對等關稅談判進展，龔明鑫表示，雖然美國最高法院撤銷IEEPA部分法律依據，美方目前正重新構建法律架構，但台灣仍希望維持既有的談判成果與結果，政府將持續觀察美方動向，確保我國產業利益。